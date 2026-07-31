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AH股新聞

31/07/2026 08:49

沃爾核材(09981)將斥不超過1.5億元回購H股，擬註銷回購股份

　　沃爾核材(09981)(深:002130)公布，董事會根據一般授權批准回購總金額不超過1.5億元的H股回購方案，不包括H股庫存股，回購股份數量不超過已發行H股總股份的10%。

　　該集團指，擬將所回購股份註銷，以減少註冊資本，回購資金來源為自有資金。回購股份價格根據上市規則要求，每日回購價格不得較該回購日前5個交易日H股平均收市價高出5%或以上。
《經濟通通訊社31日專訊》

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