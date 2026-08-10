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AH股新聞

10/08/2026 08:13

國泰君安國際(01788)獲國泰海通(02611)溢價44%建議私有化，今早復牌

　　國泰君安國際(01788)及控股股東國泰海通(02611)(滬:601211)聯合公布，國泰海通作為要約人建議把國泰君安國際私有化及撤銷上市地位，每股註銷價3元，比國泰君安國際停牌報收報2.08元溢價約44.23%，比去年12月31日每股資產淨值約1.66元溢價約80.3%。國泰君安國際自7月23日起停牌，已向聯交所申請於今日上午9時正起恢復買賣。

*私有化金額最高126億元*

　　假設購股權及所有可交換債券未獲行使，所需私有化現金金額將約98.6億元，假設購股權及所有可交換債券已獲行使而轉換股份，私有化所需現金金額擴大至最高約126億元。國泰海通表明，註銷價將不會上調，亦無保留如此行事的權利。

　　對於提出建議私有化，國泰君安國際表示，考慮到受香港整體股票市場整體波動情緒影響，當前市場情況存在不確定性，國泰君安國際股價自今年初以來已下跌21.2%，而註銷價比收市價溢價約44.2%，相當於去年隱含市帳率的1.8倍，為股東提供一個極具吸引力的機會，以高於現行股價及具吸引力的市帳率估值倍數，變現投資回報。國泰海通指，建議私有化加強附屬公司之間的協同效應，推動財務及客戶資源於國內外市場的部署，並加快轉型為具備國際競爭力及市場影響力的投資銀行。
《經濟通通訊社10日專訊》

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