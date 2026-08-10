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AH股新聞

10/08/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
藥明康德(603259)3464.29
寒武紀(688256)2934.34
兆易創新(603986)2525.70
中微公司(688012)2087.68
中國巨石(600176)1969.79
生益科技(600183)1937.13
工業富聯(601138)1524.35
貴州茅台(600519)1501.84
瀾起科技(688008)1276.87
源杰科技(688498)1154.58
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)7493.34
新易盛(300502)3967.04
東山精密(002384)3194.12
光迅科技(002281)2327.44
雲南鍺業(002428)2170.02
寧德時代(300750)2166.98
北方華創(002371)1886.50
勝宏科技(300476)1620.58
天孚通信(300394)1374.96
江波龍(301308)1172.91

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社10日專訊》

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