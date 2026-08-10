《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|藥明康德
|(603259)
|3464.29
|寒武紀
|(688256)
|2934.34
|兆易創新
|(603986)
|2525.70
|中微公司
|(688012)
|2087.68
|中國巨石
|(600176)
|1969.79
|生益科技
|(600183)
|1937.13
|工業富聯
|(601138)
|1524.35
|貴州茅台
|(600519)
|1501.84
|瀾起科技
|(688008)
|1276.87
|源杰科技
|(688498)
|1154.58
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|7493.34
|新易盛
|(300502)
|3967.04
|東山精密
|(002384)
|3194.12
|光迅科技
|(002281)
|2327.44
|雲南鍺業
|(002428)
|2170.02
|寧德時代
|(300750)
|2166.98
|北方華創
|(002371)
|1886.50
|勝宏科技
|(300476)
|1620.58
|天孚通信
|(300394)
|1374.96
|江波龍
|(301308)
|1172.91
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社10日專訊》
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