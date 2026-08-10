2026年1-3月及2025年主要數據一覽：
|同比變動(%)
|金額（億元人民幣）
|國內生產總值
|2026年第二季
|+4.3
|361511
|第一季
|+5.0
|334193
|2025年全年
|+5.0
|1401879
|第四季
|+4.5
|387911
|第三季
|+4.8
|354500
|第二季
|+5.2
|341778
|第一季
|+5.4
|318758
|2024年全年
|+5.0
|1349084
|第四季
|+5.4
|373726
|第三季
|+4.6
|341758
|第二季
|+4.7
|328838
|第一季
|+5.3
|304762
|統計局覆核數值：
|2023年全年
|+5.4
|1294272
|2022年全年
|+3.0
|1234029
|居民消費價格指數
|2026年7月
|+0.5
|(CPI)
|1-7月
|+0.9
|工業生產者出廠價格
|7月
|+3.5
|(PPI)
|1-7月
|+1.8
|社會消費品零售總額
|1-6月
|+1.3
|248722
|城鎮固定資產投資
|1-6月
|-5.7
|226370
|工業增加值
|1-6月
|+5.4
|貨幣供應 M2
|6月底
|+8.0
|人民幣新增貸款
|6月
|16100
|1-6月
|107200
|外匯儲備
|7月底
|34187.76億美元
|出口
|7月
|+23.9
|3978.5億美元
|1-7月
|+18.5
|25226.3億美元
|進口
|7月
|+27.5
|2853.5億美元
|1-7月
|+26.7
|18352.6億美元
|外貿
|1-7月
|順差
|6873.7億美元
|FDI
|1-6月
|-5.0
|4021.4
|製造業採購經理指數
|7月
|49.2
|按月降1.1個百分點
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