《神州頭條》財經報章頭版摘要：7月CPI同比漲0.5%，PPI漲3.5%

內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



以深厚的為民情懷增進人民福祉--習近平黨建思想理論品格系列述評之五

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「我們黨牢記江山就是人民、人民就是江山，堅持立黨為公、執政為民，自覺踐行全心全意為人民服務的根本宗旨，堅定地同人民站在一起、想在一起、幹在一起，擁有任何風浪都動搖不了的堅實根基。」習近平總書記在慶祝中國共產黨成立105周年大會上發表重要講話，彰顯人民領袖深厚的為民情懷。



國家統計局：7月CPI同比上漲0.5%

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國家統計局8月9日發布數據顯示，7月份居民消費價格指數(CPI)環比下降0.1%，同比上漲0.5%；工業生產者出廠價格指數(PPI)環比下降0.7%，同比上漲3.5%，漲幅比上月回落0.6個百分點。國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，受國際輸入性因素影響，CPI環比降幅收窄，同比溫和上漲；扣除食品和能源價格的核心CPI環比上漲0.3%，同比上漲0.9%，CPI總體保持溫和上漲。



重大項目加快推進 擴投資穩增長有支撐

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今年以來，包括「六張網」在內的一批重大項目建設加快推進，為擴投資、穩增長提供有力 支撐。專家預計，為做好項目謀劃儲備和要素保障，包括地方政府專項債、新型政策性金融工具在內的多路資金有望加快下達使用。此外，有關部門還將加強規劃引導，財政金融協同促內需一攬子政策效能將持續釋放，為民間投資營造良好環境。



《上海證券報》



貨幣政策工具儲備充足 增量措施有望適時出台

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全年經濟運行到承上啟下的關鍵時點，貨幣政策如何加碼受到關注。「適時調整」「增量政策」等來自政策層的超預期表態，打開了貨幣政策的想象空間。7月下旬以來，DR基準利率貸款面世，個人貸款業務明示綜合融資成本，貨幣金融領域多項改革舉措接續推出。



人形機器人在深圳多場景「上崗」

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機器人分揀員、機器人交通警察、機器人服務員……在廣東深圳，人形機器人在各類應用場景加速落地，成為日常生產生活的組成部分。圖為機器人分揀員在中國郵政集團有限公司深圳市郵區中心陸運郵件處理中心分揀包裹。



7月CPI同比上漲0.5% 總體保持溫和上漲

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國家統計局8月9日發布的數據顯示，7月CPI同比上漲0.5%，總體保持溫和上漲；受輸入性和季節性等因素影響，PPI同比漲幅比上月回落0.6個百分點。專家表示，預計未來CPI維持溫和上漲，PPI則可能繼續回落。整體通脹壓力有限，政策環境仍具靈活運作空間。



《證券時報》



7月CPI同比上漲0.5% AI推動消費電子升級成亮點

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8月9日，國家統計局公布數據顯示，7月份，居民消費價格指數(CPI)環比下降0.1%，同比上漲0.5%，漲幅比上月回落0.5個百分點；工業生產者出廠價格指數(PPI)環比下降0.7%，同比上漲3.5%，漲幅比上月回落0.6個百分點。人工智能驅動下，7月份電子設備出廠價漲幅擴大，與終端消費端電子產品漲價呼應，打通部分領域的價格傳導成為亮點。



三把尺子「量」創業板 「優質創新」優在哪

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今年，楊亞飛迎來了創業的第十個年頭。2016年，他從海外歸國，依托多年所學及技術積累，在深圳創辦了大普微，主營高端企業級存儲產品。十年技術深耕，他帶著團隊將「冷板凳」坐熱，終於收獲成果。今年4月16日，大普微以「企業級SSD第一股」登陸資本市場，成為創業板首家未盈利企業。



構築創投沃土 杭州打通科創企業全周期資本通道

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在2026陸家嘴論壇上，全國首批資本市場科技金融實踐樣本名單正式公布，浙江杭州與上海浦東、北京海淀、廣東深圳、江蘇蘇州一同入選。從「杭州六小龍」到「杭州新八駿」，現象級科創企業接連湧現的背後，是杭州持續加碼的科技投入與日益完善的金融支撐體系。

《經濟通通訊社10日專訊》