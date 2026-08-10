《神州經脈》滬指五連升，宇樹科技啟動申購，馬雲現身大西北

滬深股市全日（10日）震盪分化，三大指數漲跌互現。滬綜指收升0.67%，報3966.59點，錄得五連升；深成指收升0.04%，創業板指跌0.73。兩市全日成交額約萬25231億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量1413億元或5.3%。盤面上，酒店餐飲、白酒等消費股全日走高，軍貿概念表現強勢；CPO概念走弱，保險股全線收跌。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7442，較上個交易日4時30分收盤價升59點子，兩連升，創2023年2月2日以來逾三年半新高，全日在6.7432至6.7473之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7884，較上個交易日升20點子，止兩連跌，創2023年2月10日以來三年半新高，較市場預測偏弱約510點。



*今日新聞精選*



1. 國家發改委和國家能源局發布關於印發《煤炭工業發展「十五五」規劃》的通知，《規劃》目標是到2030年，煤炭兜底保障能力進一步增強，全國大型現代化煤礦產能比重提升至87%；智能化煤礦產能比例提升至75%；煤基多元化產業格局加快形成，煤炭消費實現達峰。《規劃》其中提出，統籌煤礦關閉退出與區域供應保障，推動落後產能煤礦有序退出。大力實施災害嚴重礦井、發生較大及以上事故礦井智能化改造，推動危險繁重崗位機器人作業替代。



2. 國家統計局昨（9日）公布，7月居民消費價格指數(CPI)同比上漲0.5%低於預期，漲幅回落0.5個百分點創六個月低；環比跌幅收窄0.2個百分點至0.1%。扣除食品和能源價格，7月核心CPI同比漲0.9%，亦創六個月低。7月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比漲幅從上月創下的近四年高點4.1%回落至3.5%，為三個月低位，亦低於預期；環比跌幅擴至0.7%。統計局指，CPI同比漲幅回落主要是受汽油價格漲幅回落影響。



3. 宇樹科技(滬:688836)科創板IPO今日正式啟動網上及網下申購，A股「人形機器人第一股」即將登場。宇樹科技此前確定發行價為150.80元/股，對應市值約609.93億元；中一籤（500股）需繳款7.54萬元。此次網上預計發行647.1萬股，市場預估中籤率為0.02%-0.03%，遠低於長鑫科技0.47%的中籤率水平。據統計，今年以來A股新股上市首日平均漲幅高達276.04%，若以此測算，中一籤宇樹科技帳面盈利有望突破20萬元。



4. 深滬交易所近日起草了《關於完善上市開放式基金相關安排的通知（徵求意見稿）》並公開徵求意見，從機制上解決部分LOF高溢價炒作。《通知》明確有兩大類LOF產品應當終止上市，一類是商品期貨LOF、QDII LOF，另一類是連續60個交易日場內資產淨值均低於1000萬元的LOF。業內人士測算，預計可能涉及退市的LOF約125隻，場內規模合計約260億元。



5. 據《新浪科技》報道，拼多多近日正式上線「最快明天達」核心入口，品類覆蓋水果生鮮、日用百貨等，進一步向由美團、京東主導的即時零售核心腹地滲透。對此，拼多多客服承認「最快明天達」入口為近期最新上線，上線原因是「為了優化消費體驗，給消費者提供保障服務」。對於未來是否會上線外賣業務，客服稱「暫時沒有收到通知」。



6. 內地社交平台近日接連有網民表示在甘肅、新疆偶遇阿里巴巴創辦人馬雲。網傳照片顯示，馬雲一身休閒穿搭，戴著草帽和太陽眼鏡，與周圍的人相談甚歡。《中國新聞網》今日近中午發表報道指，馬雲近日赴甘肅、新疆等地，實地調研西北沙漠農業發展、水資源保護利用及生態修復項目建設情況。



7. 據《中國新聞網》報道，第38屆大眾電影百花獎AIGC推優單元榮譽盛典上周六（8日）在北京舉辦。這是百花獎創辦64年來首次為AIGC影像開設專門徵集通道，字節跳動旗下即夢AI作為獨家AIGC技術合作夥伴參與支持；6部投稿作品獲「百花AIGC推優榮譽」。得獎作品主創代表認為，AI降低把畫面做出來的門檻，但同時提高了創作者「為甚麼這樣拍」的要求。



8. 國家統計局北京調查總隊今日發布數據顯示，2026年7月份，北京市居民消費價格指數(CPI)環比由上月下降0.4%轉為上漲0.2%，同比漲0.2%，漲幅回落0.5個百分點。7月北京工業生產者出廠價格(PPI)同比降幅從6月份的0.7%擴大至1.4%，環比則從6月份的上漲0.1%轉為下降0.8%；工業生產者購進價格同比漲幅從1.6%收窄至0.7%、環比降幅從0.3%擴至1.2%。