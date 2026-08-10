《鍾之日記》港股成交偏弱，黃金集體走強

8月10日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股上周五（7日）上漲，亞太區股市普遍向好，港股今日承接上周五升勢，重新突破俗稱牛熊線的250天線（約25738）但仍受制兩萬六。恒指收報25937點，升269點或1.05%；主板成交近2403億元，為本月單日成交額新低，並連續6日少於3000億元。



*滬綜指收升0.67%，酒店餐飲全日走高，保險墊底*



滬深股市全日震盪分化，三大指數漲跌互現。滬綜指收升0.67%，報3966.59點，錄得五連升；深成指收升0.04%，創業板指跌0.73%。兩市全日成交額約2.52萬億元人民幣，較上一個交易日縮量1413億元人民幣或5.3%。



盤面上，酒店餐飲、白酒等消費股全日走高。國家統計局昨（9日）公布，7月居民消費價格指數(CPI)同比漲0.5%創六個月低，環比跌0.1%，跌幅收窄0.2個百分點。扣除食品和能源價格，7月核心CPI同比漲幅小幅回落至0.9%。據《上海證券報》引述中國首席經濟學家論壇成員龐溟表示，內地核心CPI韌性主要受服務類價格支撐，核心CPI溫和上升，反映內需正逐步恢復。



此外，軍貿概念表現強勢，長城軍工(滬:601606)、洪都航空(滬:600316)漲停。上海申銀萬國在行業周報中指出，整體看，軍工行業二季度業績還處於L型底部，但須關注「十五五」規劃及軍貿訂單有望將有序落地，板塊業績或獲得持續性修復。



下跌方面，CPO概念走弱，光迅科技(深:002281)盤中觸及跌停；保險股全線收跌，瑞銀發表研究報告指，國家稅務總局澄清離岸保單徵稅並非新規定，亦並非特別針對香港保險產品，強化了該行對於中國當局正趨向加強稅務合規執行的看法。該行認為，保險產品利潤結構複雜，涵蓋現金股息、復歸紅利及預繳保費利息等，現行個人所得稅法尚未就徵收保單收益提供詳細指引，內地本土保單收益目前實際並未徵稅，惟稅務部門過往曾與主要保險公司討論相關問題。



*國際金價續升，老鋪黃金領漲黃金股*



美國7月非農就業數據意外轉弱，市場對美聯儲加息的預測降溫，國際金價上周大漲超7%，創今年1月中旬以來最大單周漲幅。周一金價延續升勢，小幅上揚。此外，內地人行7月繼續加速購金，環比增加19.91噸，為連續第21個月增持黃金儲備。



瑞銀報告指出，黃金正迎來多項利好因素推動，包括中國機構的購買力、黃金ETF持續獲得資金淨流入、全球息口逐步寬鬆等，而各國央行採取外匯儲備配置多元化，亦有助於帶動黃金配置需求。該行預期，金價在明年上半年將突破每盎司5000美元。



黃金板塊今日普遍走強，紫金黃金國際(02259)漲5%，報144元；赤峰黃金(06693)漲4.7%，報39.28元；招金礦業(01818)彈4%，報24.88元；紫金礦業(02899)、山東黃金(01787) 升逾3%，分別報37.56元及23.62元。



金飾方面，老鋪黃金(06181)收升12.4%，報395.6元，成今日表現最佳藍籌；周大福(01929)收漲6.6%，報13.03元，為升幅第二大的藍籌；周生生(00116)、六福集團(00590)等亦紛紛收高。據內媒報道，隨著國際金價反彈，內地多家品牌金飾價格一夜大漲，重返每克1300元人民幣。



摩根士丹利發表研究報告指出，老鋪黃金第二季業績受金價下跌影響，表現遜於預期。該行將公司今年收入及每股盈利預測下調14%，並將2027至2028年預測調降11%至12%，目標價則由590元降至505元，維持「增持」評級。不過，大摩認為金價於第三季回穩，老鋪黃金亦見初步改善跡象，部分門店在8月初已重現排隊現象。



*半導體調整，券商稱AI鏈目前更多是進攻品種*



半導體板塊今日調整，其中天數智芯(09903)挫逾8%，兆易創新(03986)跌逾5%，瀾起科技(06829)跌逾4%，華虹宏力(01347)、納芯微(02676)、中芯國際(00981)等跟跌。



上周五，半導體、PCB和光通訊板塊還是港股領漲的主力，帶動恒生科技指數走強。短短一個周末之後，資金風向急劇逆轉。



華泰證券在近期的策略報告中指出，AI鏈（包括晶圓代工等半導體標的）目前更多是「進攻品種」而非底倉，建議小倉位參與超跌反彈機會。這意味著機構資金也將其視為交易性機會，而非長期重倉持有。一旦外部出現風吹草動，這類高彈性板塊往往首當其衝。



華泰證券表示，港股情緒與風險偏好邊際修復，但上漲仍由資金驅動為主，中報季盈利確定性將接棒成為主導變量，配置上建議「低波紅利底倉+底部消費/醫藥+小倉位AI鏈進攻」的均衡組合。



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