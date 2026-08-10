【提振內房】北京樓市再鬆綁：公積金貸款額度最高增至340萬元，非京籍五環內限購放寬

北京市住建委、北京市規自委、北京住房公積金管理中心8月7日晚發布了《關於進一步優化調整本市房地產政策的通知》（下稱《通知》），並於8月8日起實施。其中提出，非北京市戶籍居民家庭購買五環內商品住房的，在北京市繳納社會保險或個人所得稅的年限由2年調減為1年；夫妻雙方均為公積金繳存人的，購買首套住房公積金貸款最高貸款額度為240萬元（人民幣．下同）。



《通知》還提出，符合城六區戶籍居民家庭在城六區外購買首套住房、購買綠色建築、多子女家庭等相關條件的，公積金最高貸款額度可進一步上浮，即購房家庭中1人為公積金繳存人的，最高上浮60萬元，為180萬元；夫妻雙方均為繳存人的，最高上浮100萬元，為340萬元。此外，《通知》還優化公積金貸款額度與繳存年限掛勾機制。



*準買家：新政下還房貸支出合計可省逾10萬元*



對於此次新政的利好，據《中新經緯》報道，李女士夫婦早前選定北京豐台區麗澤片區一套總價超500萬元的二手房，按此前政策，兩人最高能申請120萬元公積金貸款，因此計劃申請240萬元的組合貸款（公積金貸款+商貸）；在新政下則可申請到240萬元公積金貸款。



李女士稱，此前按照貸款30年、以等額本息方式還款，申請組合貸（商貸利率3.05%、公積金貸款利率2.60%）的情況下，他們每月需還房貸9895.74元，利息總額約116.25萬元；全部使用公積金貸款的情況下，每月需還房貸9608.15元，利息總額約105.89萬元。即是說，新政可以讓他們每月節省約287.59元的房貸支出，合計節省約10.36萬元的利息。



*新政推出首個周末二手房帶看量明顯上升*



報道又指，記者8日下午走訪北京市通州區某樓盤的售樓處時發現現場有不少購房人。一位置業顧問稱，「我今天的嘴，就沒停下來過，客戶一波波地進來」。另《北京日報》記者走訪多家二手房中介門店和新房售樓處發現，北京樓市新政推出後的首個周末，二手房帶看量、客戶見面約談量明顯上升，新房到訪量也有所增加。其中，豐台區角門東地鐵站附近一家中介門店經理張科表示，店裏10個經紀人，上個月周末兩天平均帶看量12-15組，新政落地的首個周末，兩天帶看了20組；店內客戶見面約談量也有所增加，還成交了一單。



*中指研究院：北京樓市新政2011年來最寬鬆*



中指研究院指出，政策落地後，北京的「限購」政策來到了2011年以來最為寬鬆的階段，有助於進一步提振市場情緒、促進住房需求釋放，房地產市場企穩跡象有望進一步顯現。該院又指，北京作為全國樓市風向標之一，今次調整對全國市場預期修復將起到積極作用。另外，新政中對公積金政策的部分優化亦為其他城市提供參考，預期短期將有更多城市優化公積金政策。



中原地產首席分析師張大偉分析稱，非京籍在北京全市購房門檻實現了統一，會刺激部分購房需求的釋放。惟相較於公積金貸款額度的大幅提升，這一政策的實際影響相對有限。張大偉認為，未來非京籍人群的購房門檻有可能進一步下調，甚至直至全面取消限購。

《經濟通通訊社10日專訊》