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AH股新聞

10/08/2026 11:26

【ＡＩ】中國大模型周調用量連續15周居全球首位，DeepSeek-V4-Flash調用排名登頂

　　據《每日經濟新聞》根據OpenRouter最新數據測算，上周（8月3日至8月9日）全球AI大模型總調用量為69萬億Token，環比增長21.48%。上榜的AI大模型中，中國AI大模型周調用量達34.25萬億Token，環比增長21.76%；同期美國AI大模型周調用量為9.17萬億Token，環比增長109.36%。中國大模型周調用量已連續15周超過美國，穩居全球首位。

　　上周，全球調用量排名前四均為中國AI大模型。其中，DeepSeek-V4-Flash-0731（即DeepSeek-V4-Flash正式版）位居第一，周調用量達8.83萬億Token，環比增長570%；騰訊Hy3位居第二，周調用量達8.05萬億Token，環比增長67%；DeepSeek-V4-Flash-0423（即DeepSeek-V4-Flash預覽版）排名第三，周調用量達5.88萬億Token，環比下滑19%；小米MiMo-V2.5掉到第四，周調用量達5.39萬億Token，環比下滑14%。
《經濟通通訊社10日專訊》

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