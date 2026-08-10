【車企血戰】通用中國回應雪佛蘭退出中國市場：繼續在華生產、出口

據內媒報道，針對「雪佛蘭將停止在華銷售業務、退出中國市場」傳聞，通用汽車中國方面表示，雪佛蘭的合資企業上汽通用將繼續在中國生產雪佛蘭產品，並積極探索在美國以外的海外市場機遇，雪佛蘭也將繼續保持通用汽車全球銷量最大品牌的地位。這意味雪佛蘭在華業務將轉為出口，向全球其他市場銷售，在中國市場則將逐步停止銷售。



通用中國稱，「在中國，凱迪拉克與別克在各自的細分市場中具備良好的競爭優勢，能夠支持業務的可持續增長；而合資企業旗下的雪佛蘭產品線則最契合我們的出口市場需求」。對於現有的雪佛蘭品牌中國車主的售後服務問題，通用汽車表示，將繼續堅守承諾，為現有的700多萬中國車主提供完善的售後服務保障。



公開數據顯示，近年雪佛蘭產品在華銷售持續下跌。2014年雪佛蘭汽車銷售達約76.7萬輛，其後逐漸下滑，2024年錄得5.27萬輛，環比下跌近70%，2025年再減少至不足9000輛，下滑約83%。雪佛蘭中國官網顯示，目前該品牌在北京、重慶、湖北等多個省市已無經銷商。

《經濟通通訊社10日專訊》