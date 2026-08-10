《中國要聞》極兔速遞遭國家郵政局罰款7萬元，此前深圳網點安全事故致1死

國家郵政局官網披露，近日向極兔速遞有限公司下達了行政處罰決定書，責令罰款7萬元（人民幣．下同）。經查，今年多家極兔關聯企業存在處理場所隱患未及時消除、作業中發生安全事故等問題，該公司未能有效督促下屬企業落實風險管控與隱患排查整治。國家郵政局於6月11日正式立案調查，行政處罰決定於7月30日作出。



*極兔速遞深圳一網點發生事故致1人死亡*



深圳龍華區應急管理局8月6日發布的《龍華觀湖環觀南路70號「5·10」一般車輛傷害事故調查報告》顯示，2026年5月10日8時37分，觀湖街道環觀南路70號極兔速遞深圳轉運中心4號倉庫發生一起一般車輛傷害事故，造成1人死亡，直接經濟損失約70萬元。



事故發生時，肇事司機駕車駛入倉庫坡道，發現右側近處有工人行走，操作失誤導致車輛失控，撞倒並碾壓一名分揀工，車輛後續撞擊另一貨車後停下。經調查認定，事故直接原因是貨車司機誤將油門當剎車操作導致車輛加速；同時貨運承包人未建立安全生產規章制度，也未對從業人員開展安全培訓；倉庫經營單位未在人車混行區域設置安全警示標識，未加裝隔離設施實現人車分流。



報告還披露，深圳市郵政管理局曾分別於今年1月26日、4月17日對深圳極兔公司等重點快遞企業開展專項約談2次，警示壓緊壓實企業寄遞安全生產主體責任，督促企業逐項補齊安全管理短板。

《經濟通通訊社10日專訊》