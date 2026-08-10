DFI零售集團計劃內地7-11門店未來數年增至3000家

據港媒報道，怡和控股旗下、惠康母企DFI零售集團行政總裁貝思哲(Scott Price)表示，在電商平台激烈的價格補貼之下，中國是最嚴峻的零售市場之一。不過中國消費者對更高生活品質的追求將為零售商帶來機遇，而中國強大的供應鏈有助於控製成本，因此集團計劃在未來數年將中國內地的7-11分店從目前的2000間增至3000間。



貝思哲提到，由於規模效應，7-11在廣東省的單店成本目前「相當低」，但沒有透露具體數字。除了7-11通常提供的零食和飲料外，DFI還推出了價格實惠的精品，從K-pop組合到Hello Kitty，以吸引年輕消費者的興趣。貝思哲透露，在精品的推動下，7-11的業務幾年來首次恢復盈利增長，而且這種趨勢還將繼續。



DFI於7月底公布，今年上半年持續經營業務盈利錄得1.17億美元（約9.13億港元），按年升44%。去年12月，DFI旗下健康美容連鎖品牌萬寧宣布於2026年1月中旬停止在內地所有線上和線下零售業務，轉而透過跨境服務繼續服務當地客戶。在萬寧退出內地市場後，DFI仍然在中國南方地區以特許經營的方式經營7-11便利商店，並擁有全國的美心連鎖餐廳。

《經濟通通訊社10日專訊》