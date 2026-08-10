【聚焦數據】7月北京CPI同比漲幅回落、環比降轉漲，PPI同環比均降

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國家統計局北京調查總隊今日發布數據顯示，2026年7月份，北京市居民消費價格指數(CPI)環比由降轉漲，同比漲幅回落。



從環比看，CPI由上月下降0.4%轉為上漲0.2%。其中，食品價格下降0.6%，降幅較上月收窄0.6個百分點。食品中，應季水果大量上市，帶動鮮果價格下降4.0%；雞蛋供應充足，價格下降1.7%；受生豬出欄短期調整影響，豬肉價格先漲後降，全月上漲5.1%；部分主產區降雨天氣較多，帶動鮮菜價格上漲0.9%。



從同比看，CPI上漲0.2%，漲幅比上月回落0.5個百分點。其中，食品價格下降2.6%，影響CPI下降約0.33個百分點。



*7月北京PPI同比降幅擴至1.4%，環比轉降0.8%*



7月份，北京工業生產者出廠價格同比降幅從6月份的0.7%擴大至1.4%，環比則從6月份的上漲0.1%轉為下降0.8%；工業生產者購進價格同比漲幅從1.6%收窄至0.7%、環比降幅從0.3%擴至1.2%。



7月份，全市調查的32個工業行業大類中，13個行業出廠價格同比上漲，17個行業下降，2個行業持平。生產資料出廠價格同比下降0.5%。其中，採掘工業類下降1.4%，原材料工業類下降1.0%；加工工業類持平。生活資料出廠價格同比下降3.4%。其中，耐用消費品類下降4.2%，一般日用品類下降2.2%，食品類下降1.3%；衣著類上漲3.1%。



7月份，全市調查的32個工業行業大類中，15個行業出廠價格環比上漲，13個行業下降，4個行業持平。生產資料出廠價格環比下降1.2%。其中，原材料工業類下降2.0%，採掘工業類下降1.5%，加工工業類下降0.2%。生活資料出廠價格環比上漲0.2%。其中，衣著類和一般日用品類均上漲0.3%，食品類上漲0.2%，耐用消費品類上漲0.1%。

《經濟通通訊社10日專訊》