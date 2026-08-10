《神州基金》滬深交易所擬完善LOF退出機制，125隻LOF或終止上市

多隻高溢價LOF（上市開放式基金）今日大幅下跌，截至中午收盤，全球芯片LOF(501225)跌停，溢價率為18.02%。國投白銀LOF(161226)跌7.51%，溢價率為17.58%。



深滬交易所近日起草了《關於完善上市開放式基金相關安排的通知（徵求意見稿）》（以下簡稱《通知》）並公開徵求意見。《通知》明確有兩大類LOF產品應當終止上市，一類是商品期貨LOF、QDII LOF，另一類是連續60個交易日場內資產淨值均低於1000萬元（人民幣．下同）的LOF。



*退市LOF規模或不到300億元*



據《證券時報》報道，有市場人士解釋，近年來隨著交易所基金市場的創新發展，LOF機制短板逐漸顯現，部分LOF二級市場溢價風險較大，比如商品期貨LOF、QDII LOF因期貨交易所持倉開倉限制、QDII外匯額度不足等客觀因素制約，可能暫停或限制申購上限，容易引發場內高溢價；又如部分小規模LOF因流動性不足，也存在短期高溢價炒作風險。高溢價代表投資者在二級市場以高於基金份額淨值的價格買入，如後續溢價回落，投資者可能面臨損失。



據業內人士測算，深滬交易所預計可能涉及退市的LOF約125隻，場內規模合計約260億元，其中小規模LOF約91隻，場內規模約3億元，整體來看，可能退市的LOF數量、規模並不大。



*需審慎確定商品期貨LOF退市時點*



此次《通知》另一大看點在於明確LOF終止上市具體情形、終止上市流程、風險提示要求、機構主體責任等，從機制上解決部分LOF高溢價炒作。



具體來看，在終止上市程序方面，對於商品期貨LOF、QDII LOF，深交所要求基金管理人應當在過渡期內做好終止上市安排，並提交終止上市相關文件。



對於小規模LOF，深交所表示，出現終止上市情形後的次一交易日起停牌，基金管理人應當及時公告並提交相關文件。深交所收到終止上市相關文件後10個交易日內作出終止上市決定，決定之日起2個交易日內通知基金管理人並公告，基金管理人在收到決定後2個交易日內披露基金終止上市的公告。



有業內人士表示，考慮到商品期貨LOF、QDII LOF設置了較長的過渡期，過渡期內，基金管理人需審慎確定商品期貨LOF、QDII LOF的退市時點，避免在高溢價期間退市。



該人士建議投資者密切關注終止上市相關的提示公告，了解終止上市風險及具體安排，及時進行基金份額的賣出、贖回或轉托管等；也建議投資者審慎理性作出投資安排，切勿因看到「*」標識或退市提示公告而參與炒作；若高溢價買入後，一旦退市，只能以淨值贖回，可能造成重大損失。

《經濟通通訊社10日專訊》