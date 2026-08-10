《Ａ場新股》宇樹科技今起申購，內媒分析：美團、紅杉或成最大贏家

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

宇樹科技(滬:688836)科創板IPO今日正式啟動網上網下申購。其發行價為150.80元（人民幣．下同）/股，發行後總市值約609.93億元，募資總額接近61億元，發行市盈率達到219.23倍，大幅高於行業38.56倍的靜態平均市盈率。



據《界面新聞》報道，在這場財富盛宴中，美團(03690)、紅杉中國憑借多輪重倉布局，有望成為宇樹上市之後最大的外部贏家，而在早期選擇撤資的大疆，或與近40億的帳面收益失之交臂。



宇樹招股書顯示，美團通過漢海信息技術、Galaxy Z、成都龍珠三家主體合計持有宇樹發行前9.65%股份，是所有外部機構中持股佔比最高的一方；紅杉中國則通過寧波紅杉、廈門雅恒等平台合計持股7.11%，位列第二大機構股東。



兩家公司曾參與宇樹多輪融資。紅杉最早在2019年12月便投入1500萬元參與增資，彼時宇樹投後估值僅1.5億元，後續又追加1250萬元繼續增持。美團入局時間稍晚，但在後續多輪融資中持續大額出資。按照本次發行價測算，即便經歷IPO股份稀釋，美團與紅杉所持股權依舊對應極高的帳面市值。



*大疆曾是宇樹最大股東，撤資錯失37億浮盈*



報道指，與上述獲益者相比，大疆顯得頗為遺憾。宇樹創始人王興興創業之前，曾短暫在大疆任職兩個多月，隨後離職創辦宇樹科技。查詢容誠會計師事務所發布的針對宇樹的審計報告發現，2018年大疆旗下基金DJI NewChina PE Fund-1 L.P計劃出資1012.86萬元參與宇樹第二次增資，交易完成後將持有約17%股權，對應當時投後估值約6000萬元。



大疆曾一度辦理好了工商登記，並一躍成為宇樹科技最大的外部股東。但這筆投資未能最終落地，大疆在2019年選擇減資，退出了股東名單。如果大疆當年這筆投資完整保留至宇樹上市，按發行價估算，對應股權市值約37億元。



報道稱，宇樹科技8月10日開啟申購之後，8月12日為中籤繳款截止時間，市場正等待二級市場給出最終定價。無論上市之後股價走向如何，宇樹即將完成對早期投資人的財富兌現。

《經濟通通訊社10日專訊》