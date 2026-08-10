《神州能源》內地規劃5年內提升智能化煤礦產能比例，推動危險繁重崗位機器人作業替代

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▷ 推動危險繁重崗位機器人作業替代
▷ 2023年規劃要求建成1億噸/年煤炭產能儲備
國家發改委和國家能源局發布關於印發《煤炭工業發展「十五五」規劃》的通知，《規劃》目標是到2030年，煤炭兜底保障能力進一步增強，生產開發布局持續優化，優質先進產能比重進一步提升，產供儲銷體系更加完善，全國大型現代化煤礦產能比重提升至87%；安全綠色開發和清潔高效利用水平明顯提高，全系統智能化建設深入推進，智能化煤礦產能比例提升至75%；煤基多元化產業格局加快形成，煤炭消費實現達峰。
*推動落後產能煤礦有序退出*
《規劃》其中提出，堅持先立後破，統籌煤礦關閉退出與區域供應保障，按照市場化法治化原則，推動落後產能煤礦有序退出。持續推進煤炭資源勘查，保障煤炭接續開發。加強產能總量調控，合理安排接續產能規模。新增產能必須納入產能「一本帳」後組織實施。支持符合條件的企業建設煤炭產品儲備。扎實推進產能儲備制度實施，到2030年建成煤炭產能儲備1億噸/年以上。
深入實施「人工智能+」行動，加強煤炭領域人工智能數據歸集，推進人工智能在勘探設計、建設生產、運營維護、安全管理等重點場景系統化應用。加快研發推廣煤炭領域專用大模型，培育建設一批人工智能融合應用試點煤礦，促進煤礦安全生產水平提高。大力實施災害嚴重礦井、發生較大及以上事故礦井智能化改造，推動危險繁重崗位機器人作業替代。
*健全煤炭市場價格形成機制*
完善電煤保供中長期合同制度，推進煤炭交易合同規範化標準化，加強合同簽約履約監管。健全煤炭市場價格形成機制，結合市場形勢和成本變化適時完善煤炭價格區間調控政策，規範價格指數行為。充分發掘智能化系統功能潛力，研究制定智能化常態運行管理評價辦法，提升運維質量和管理水平。研究建立煤礦智能化行業標準化技術委員會，加快完善煤礦智能化標準體系。
《經濟通通訊社10日專訊》
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