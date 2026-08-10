《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.2%，豬肉、雞肉板塊走強，CPO概念走弱

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滬深股市早盤表現分化，滬綜指半日收升0.2%，報3947.91點，深成指跌1.13%，創業板指挫2.18%；兩市半日成交額17346億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增量579億元或3.5%。



盤面上，養殖板塊全面拉升，豬肉、雞肉及水產品股全線走強，益生股份(深:002458)漲停，其在機構調研時表示，2025年祖代白羽肉雞全年進口量同比跌超10%，疊加今年1-5月國內引種再度中斷，祖代種雞的減少將影響14個月以後商品代雞苗的供給，預計未來優質商品代雞苗供給偏緊，市場價格行情向好。另外，國家統計局昨日公布的數據顯示，內地7月豬肉價格環比由6月的下降0.8%轉為上漲4.1%。自「春節月」後，豬肉價格連續四個月環比下降，降幅逐月收窄，7月首次大幅轉漲，創年內最大環比漲幅。



酒店餐飲、食品飲料等消費股走揚，受飛天茅台再度漲價的消息提振，白酒股全線上漲，迎駕貢酒(滬:603198)、古井貢酒(深:000596)漲幅居前。創業藥概念延續強勢，百花醫藥(滬:600721)暫錄得連續五個交易日漲停。



下跌方面，CPO、PCB等算力硬件股持續走弱，光迅科技(深:002281)接近跌停，中際旭創(03308)(深:300308)挫超7%，A+H股總市值再度跌破1萬億元。另外，存儲芯片概念亦震盪走低，炬光科技(滬:688167)逼近跌停。

《經濟通通訊社10日專訊》