《Ａ股行情》滬綜指收升0.67%，酒店餐飲全日走高，保險墊底

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滬深股市全日震盪分化，三大指數漲跌互現。滬綜指收升0.67%，報3966.59點，錄得五連升；深成指收升0.04%，創業板指跌0.73。兩市全日成交額約萬25231億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量1413億元或5.3%。



盤面上，酒店餐飲、白酒等消費股全日走高。國家統計局昨（9日）公布，7月居民消費價格指數(CPI)同比漲0.5%創六個月低，環比跌0.1%，跌幅收窄0.2個百分點。扣除食品和能源價格，7月核心CPI同比漲幅小幅回落至0.9%。據《上海證券報》引述中國首席經濟學家論壇成員龐溟表示，內地核心CPI韌性主要受服務類價格支撐，核心CPI溫和上升，反映內需正逐步恢復。



此外，軍貿概念表現強勢，長城軍工(滬:601606)、洪都航空(滬:600316)漲停。上海申銀萬國在行業周報中指出，整體看，軍工行業二季度業績還處於L型底部，但須關注「十五五」規劃及軍貿訂單有望將有序落地，板塊業績或獲得持續性修復。



下跌方面，CPO概念走弱，光迅科技(深:002281)盤中觸及跌停；保險股全線收跌，瑞銀發表研究報告指，國家稅務總局澄清離岸保單徵稅並非新規定，亦並非特別針對香港保險產品，強化了該行對於中國當局正趨向加強稅務合規執行的看法。該行認為，保險產品利潤結構複雜，涵蓋現金股息、復歸紅利及預繳保費利息等，現行個人所得稅法尚未就徵收保單收益提供詳細指引，內地本土保單收益目前實際並未徵稅，惟稅務部門過往曾與主要保險公司討論相關問題。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4702.02 +0.16 上證指數 3966.59 +0.67 11668.90 深證成指 14316.96 +0.04 13562.10 創業板指 3537.21 -0.73 科創50 1737.77 -0.36 B股指數 282.50 +0.49 0.90 深證B指 1173.24 +0.91 0.71

《經濟通通訊社10日專訊》