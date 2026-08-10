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AH股新聞

10/08/2026 15:05

《Ａ股行情》滬綜指收升0.67%，酒店餐飲全日走高，保險墊底

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收升0.67%報3966.59點，錄五連升
▷ 酒店餐飲、白酒股上漲；保險股下跌
▷ 兩市成交額25231億元，較上日縮量5.3%

　　滬深股市全日震盪分化，三大指數漲跌互現。滬綜指收升0.67%，報3966.59點，錄得五連升；深成指收升0.04%，創業板指跌0.73。兩市全日成交額約萬25231億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量1413億元或5.3%。　

　　盤面上，酒店餐飲、白酒等消費股全日走高。國家統計局昨（9日）公布，7月居民消費價格指數(CPI)同比漲0.5%創六個月低，環比跌0.1%，跌幅收窄0.2個百分點。扣除食品和能源價格，7月核心CPI同比漲幅小幅回落至0.9%。據《上海證券報》引述中國首席經濟學家論壇成員龐溟表示，內地核心CPI韌性主要受服務類價格支撐，核心CPI溫和上升，反映內需正逐步恢復。

　　此外，軍貿概念表現強勢，長城軍工(滬:601606)、洪都航空(滬:600316)漲停。上海申銀萬國在行業周報中指出，整體看，軍工行業二季度業績還處於L型底部，但須關注「十五五」規劃及軍貿訂單有望將有序落地，板塊業績或獲得持續性修復。

　　下跌方面，CPO概念走弱，光迅科技(深:002281)盤中觸及跌停；保險股全線收跌，瑞銀發表研究報告指，國家稅務總局澄清離岸保單徵稅並非新規定，亦並非特別針對香港保險產品，強化了該行對於中國當局正趨向加強稅務合規執行的看法。該行認為，保險產品利潤結構複雜，涵蓋現金股息、復歸紅利及預繳保費利息等，現行個人所得稅法尚未就徵收保單收益提供詳細指引，內地本土保單收益目前實際並未徵稅，惟稅務部門過往曾與主要保險公司討論相關問題。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004702.02+0.16　
上證指數3966.59+0.6711668.90
深證成指14316.96+0.0413562.10
創業板指3537.21-0.73　
科創501737.77-0.36　
B股指數282.50+0.490.90
深證B指1173.24+0.910.71

《經濟通通訊社10日專訊》

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