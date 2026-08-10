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AH股新聞

10/08/2026 09:50

《Ａ股焦點》摩爾線程跌逾1%，上半年虧損大幅收窄，籌劃赴港上市

　　摩爾線程(滬:688795)9日發布上市後首份半年報，公司2026年上半年實現營業收入17.36億元（人民幣．下同），同比大增147.42%；歸母淨利潤-1156.31萬元，虧損金額較上年同期收窄2.59億元，收窄比例95.73%。

　　對於營收大幅增長，摩爾線程稱，主要得益於人工智能產業的蓬勃發展及市場對全功能GPU的強勁需求，疊加夸娥智算集群商業化加速，產品性能獲得客戶高度認可並實現穩定供貨。

　　值得關注的是，公司經營活動產生的現金流量淨額為-21.69億元，較上年同期的-11.64億元進一步擴大，現金流出規模加劇。此外，存貨帳面價值飆升至35.50億元，佔總資產比重達20.97%，公司稱主要是主動增加備貨以應對市場需求及保障供應鏈穩定。

　　此外，摩爾線程公告稱，為深化公司的國際化戰略布局，持續吸引並集聚優秀的研發與管理人才，進一步提升公司治理水平和核心競爭力，公司擬發行境外上市外資股（H股）股票並申請在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市。募集資金將用於產品研發及商業化、生態拓展、產業鏈投資併購等方向。

　　摩爾線程今早低開低走，現跌1.8%，報587元。
《經濟通通訊社10日專訊》

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