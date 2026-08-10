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AH股新聞

10/08/2026 11:23

《Ａ股焦點》豬肉股全線升，豬肉價格春節月以來首次上漲

　　滬深豬肉股全線升，益生股份(深:002458)升10%升停，神農集團(滬:605296)飆5.7%，傲農生物(滬:603363)、牧原股份(深:002714)漲超4%，唐人神(深:002567)、羅牛山(深:000735)、溫氏股份(深:300498)、大北農(深:002385)、巨星農牧(滬:603477)等均升逾2%。

　　國家統計局昨日公布的數據顯示，內地7月豬肉價格環比由6月的下降0.8%轉為上漲4.1%。自「春節月」後，豬肉價格連續四個月環比下降，降幅逐月收窄，7月首次大幅轉漲，創年內最大環比漲幅。此外，今日生意社生豬基準價為10.43元/公斤，與本月初（10.38元/公斤）相比上漲了0.48%。

　　另外，國投證券研報稱，參考農業農村部設定的能繁母豬正常保有量（3750萬頭），結合該行對於市場化力量和政策引導或雙管齊下帶動生豬產能非線性加速去化的判斷，預計今年第三季度生豬養殖行業或逐步進入母豬超淘階段，相應帶動2027年豬周期反轉（盈利口徑）。
《經濟通通訊社10日專訊》

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