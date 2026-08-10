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AH股新聞

10/08/2026 08:29

【聚焦數據】內地7月CPI同比增0.5%創半年低，PPI漲幅回落至3.5%

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 7月中國CPI同比增0.5%，PPI同比漲3.5%
▷ 汽油價格漲幅回落致CPI漲幅收窄
▷ 暑期出行需求推高服務價格，豬肉價格環比轉漲4.1%

　　國家統計局昨（9日）公布，7月居民消費價格指數(CPI)同比上漲0.5%，漲幅回落0.5個百分點，創六個月新低，且低於預期的0.8%；環比跌0.1%，跌幅收窄0.2個百分點，預期為上漲0.2%。扣除食品和能源價格，7月核心CPI同比漲0.9%，漲幅為六個月最低。此外，7月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比漲幅從上月創下的近四年高點4.1%回落至3.5%，為三個月低點，並低於預期的3.8%；環比連續第二個月下跌，跌幅擴至0.7%。

*統計局：CPI同比漲幅回落受汽油價影響*

　　國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，CPI同比漲幅回落，主要是受汽油價格漲幅回落影響。7月汽油價格上漲1.0%，漲幅比上月回落16個百分點，對CPI的上拉影響比上月減少約0.45個百分點，帶動能源價格漲幅回落至0.6%。

　　7月CPI中，食品價格下降1.5%，非食品價格上漲0.9%；消費品價格上漲0.2%，服務價格上漲0.7%。受到豬肉價格和暑期季節等因素的影響，7月CPI環比降幅比上月收窄0.2個百分點。其中，豬肉價格由上月下降0.8%轉為上漲4.1%，影響CPI環比上漲約0.07個百分點。暑期出行需求增加，旅行社收費、賓館住宿、飛機票、交通工具租賃價格分別上漲7.2%、6.5%、4.2%和3.6%。

*統計局：受輸入性因素影響，PPI環比跌幅擴*

　　董莉娟並指，7月PPI環比運行的主要特點：一是輸入性因素影響國內相關行業價格下行。二是季節性因素影響部分行業價格下降。三是產業轉型升級和消費提質擴容帶動部分行業需求增加、價格上漲。

　　其中，7月，智能無人飛行器製造、碳素新材料、船舶及相關裝置製造價格分別上漲2.5%、0.4%和0.3%。品質類消費較快增長，智能家庭消費設備、護膚用化妝品製造價格分別上漲3.4%和0.7%。

　　從PPI同比看，價格上漲的主要行業中，石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、化學原料和化學製品製造業、有色金屬礦採選業、有色金屬冶煉和壓延加工業等9個行業對PPI的上拉影響較上月減少0.56個百分點。
《經濟通通訊社10日專訊》

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