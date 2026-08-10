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10/08/2026 09:05

【ＡＩ】蘋果「Apple智能接入千問」支持文檔一度上線內地官網，客服稱未推出相關功能

　　據內媒報道，一篇名為《在Mac上配合Apple智能使用千問》的支持文檔8日現身蘋果官網Mac簡體中文使用手冊，其中明確提到Apple智能可配合阿里巴巴(09988)千問模型工作。不過該份中文操作手冊上線不足24小時就從蘋果官網刪除。《新浪科技》9日下午向蘋果客服查詢有關情況，對方回應稱，「我們有功能或新項目發布時，都會提前收到通知，目前並沒有收到相關通知，中國大陸還沒推出『Apple智能使用千問』相關功能」。

　　該份中文操作手冊所述，千問擴展適用於macOS 26.6或更高版本，用戶滿足以下三種情形之一可以開啟：位於中國大陸且Apple帳戶國家或地區需為中國大陸、Mac機型是中國大陸版本、物理位置位於中國大陸且尚未登陸Apple帳戶。同時，用戶可前往macOS的「系統設置」App，然後選擇「Apple 智能與　Siri」菜單的「擴展」設置千問。用戶需要登錄千問帳戶才能使用千問擴展。

　　千問擴展支持寫作工具、Siri，前者可在備忘錄、郵件等應用程序創作文本，擁有寫作、改寫等功能，而Siri則可通過千問擴展查找更多信息。例如，用戶可以向Siri提問「嘿　Siri，讓千問寫一首關於龍的詩」、「嘿　Siri，讓千問幫我總結這個文稿」，如果Siri確認千問會有所幫助，它會詢問用戶是否要使用千問完成請求。
《經濟通通訊社10日專訊》

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