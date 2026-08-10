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AH股新聞

10/08/2026 11:48

【汽車新勢力】阿維塔副總裁雍軍：不認為與華為合作模式是「必要項」

　　阿維塔上周六（8日）在杭州發布了今年第三款新車「阿維塔07L」，為中大型純電大五座SUV。發布會前，阿維塔舉行了一場小型媒體溝通會。據《第一財經》報道，阿維塔副總裁雍軍在媒體溝通會上表示，阿維塔07L從外觀打造到內飾、甚至顏色選擇，華為都有參與，「但作為（引望的）第二大股東，我不認為這個合作模式必須是『必要項』，因為我們有我們差異化的能力」。

　　雍軍表示，阿維塔一直採用華為乾崑最好的智駕技術，保障了阿維塔在感知能力上是第一梯隊。這背後是因為阿維塔是引望的第二大股東。他同時強調，與華為的深度合作是基於華為技術的領先性，在當下的最優解不代表這樣的合作會永遠綁定。所有對合作方的選擇都基於阿維塔品牌自身的需求，阿維塔希望自主選擇最領先的技術合作商。

　　雍軍並稱，希望華為做一個公共平台，提供公共服務和公共技術，而阿維塔在此之上做出差異化的東西，來彰顯品牌的不一樣。「華為越是公共化，對我們這樣相對獨立的品牌來說，越能顯示出品牌張力。如果我們所有東西都由他定制化，反而不現實。所以我不認為我們要佔用他50%的資源做出差異化，它是公共化資源」。

　　阿維塔是由長安(深:000625)、華為、寧德時代(03750)(深:300750)三方聯合打造的電動車品牌。
《經濟通通訊社10日專訊》

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