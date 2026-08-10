【數據前瞻】機構：7月新增貸款料僅450億，政府債續支撐社融增量

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中國人民銀行預計於下周一(17日)之前公布7月M2、新增貸款、社融等數據。《路透》綜合逾20家機構預測中值顯示，實體部門貸款需求持續低迷，且進入季節性淡季，金融機構衝量動力不強，預計7月中國新增人民幣貸款從6月的1.61萬億元降至450億元，而去年同期為負500億元。



同時，7月政府債發行明顯提速，對社融增長形成支撐，預計當月社會融資規模增量為1.2萬億元，6月為3.36萬億元，同比則小幅增長6%左右。M2方面，預計7月同比增速從6月的8%略微收窄至7.9%，去年同期則為8.8%。



*西部證券：房價續跌，貸款需求料仍偏弱*



西部證券報告稱，二季度經濟走弱，房價仍在下跌，貸款需求可能仍然偏弱，預計7月新增貸款500億元。



*花旗、招商證券：票據利率嚴控於0.5%，新增貸或轉負*



花旗銀行則較為悲觀，稱由於貼現票據利率整月都維持0.5%附近，信貸需求復甦依然遙遠；私營部門的信貸需求可能持續低迷，居民部門在7月可能重新開啟去槓桿進程，預計當月新增貸款為負增長2000億元。



招商證券報告亦指出，7月下旬票據利率下限被嚴格控制在0.5%，對月末信貸的指引大幅減弱，但從大行票據貼現來看，衝量行為依然存在，預計7月新增人民幣貸款約為-1000億元。



*中金：7月股權淨融資規模或破千億*



社融方面，中金公司報告表示，7月財政債券淨發行明顯提速，按上市日期計算，當月政府債券淨融資可能達到1.2萬億元，較上月的7683億元明顯加速，對社融增速形成一定支撐。同時，大型公司在A股上市，或推動本月股權淨融資規模突破1000億元，預計當月新增社融1.5萬億元。



*招商證券：財政支出節奏滯後，存款轉移力度較弱*



M2方面，招商證券報告預計，7月M2增速降至7.8%。一方面，7月並非財政支出大月，而今年二季度財政支出節奏滯後於去年同期，預計財政存款向一般性存款轉移的力度弱於去年同期，這會對M1、M2構成明顯拖累。另一方面，居民、企業非票據融資持續收縮，亦會削弱存款派生規模。



此外，7月A股大幅回撤，尤其是以前期交易擁擠度最高的科技板塊調整幅度最深，另外在季節性因素下，7月非銀存款或延續淨增加趨勢，但規模會較去年同期的2.14萬億大幅減少至1萬-1.5萬億左右，對M2支撐明顯減弱。

《經濟通通訊社10日專訊》