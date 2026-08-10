【ＡＩ】百花獎首設AIGC單元6部作品得獎，評委指AI非簡單替代「方向盤還在人的手裏」

據《中國新聞網》報道，第38屆大眾電影百花獎AIGC推優單元榮譽盛典上周六（8日）在北京舉辦。這是百花獎創辦64年來首次為AIGC影像開設專門徵集通道，字節跳動旗下即夢AI作為獨家AIGC技術合作夥伴參與支持。



報道指，活動自6月30日啟動全球作品徵集以來，在一個多月內收到2038件投稿。經過評審，最終30部作品進入終審，其中24部獲「入圍榮譽」，6部獲「百花AIGC推優榮譽」。



6部推優榮譽當中，《壹夢》獲得最佳動畫作品，《來世錄》獲得最佳視效作品，《鯨魚之歌》獲得最佳技術作品，《夜叉渡河》獲得最佳創意作品，《失控》獲得最佳導演作品，《斷鞘》獲得最佳短片作品。現場觀眾在完整觀看6部推優作品後，通過投票選出《斷鞘》為「本場觀眾最喜愛作品」。



*唐季禮：AI技術進步是年輕電影人前所未有機遇*



評委團代表唐季禮在致辭中直言，AIGC降低了「做電影」的門檻，「以前如果我做《斷鞘》這樣的片子，最少要兩三千萬，現在兩個人就能完成」。在他看來，AI技術的進步，對於所有年輕電影人來說是前所未有的時機。



評委成員俞白眉把AI比作「牛奶倒進了水」，是分子結合而非簡單替代，「目前所有創意靈感都來自於人類，方向盤還在人的手裏」。評委成員周滌啡則稱，過去商業片劇組中，經驗是非常重要的指標，而「AI的出現，其實是一個技術平權的過程」。



《失控》主創代表劉樹恆談到AI與創作的關係時表示，「AI確實降低了把畫面做出來的門檻，但同時也提高了創作者為甚麼這樣拍的要求」。《斷鞘》主創代表孫布爾則稱，「AI對我們最大的幫助是重新打開了創作範圍，它能讓小團隊有可能去處理過去很難獨立完成的場景規模」。

《經濟通通訊社10日專訊》