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AH股新聞

10/08/2026 15:48

馬雲赴甘肅、新疆等地調研西北沙漠農業發展、水資源保護利用等情況

　　內地社交平台近日接連有網民表示在甘肅、新疆偶遇阿里巴巴創辦人馬雲。網傳照片顯示，馬雲一身休閒穿搭，戴著草帽和太陽眼鏡，與周圍的人相談甚歡。《中國新聞網》今日近中午發表報道指，馬雲近日赴甘肅、新疆等地，實地調研西北沙漠農業發展、水資源保護利用及生態修復項目建設情況。

　　　報道指，新疆于田縣地處塔克拉瑪干沙漠邊緣，當地立足沙化土地資源，探索發展特色現代農業，沙漠玫瑰、開心果、沙區糧食種植等產業成效顯著。馬雲實地察看沙漠農業示範現場，同當地工作人員深入交流，圍繞節水滴灌、鹽鹼地改良、智慧農業、生物改良技術、沙產業發展路徑等開展探討，借鑒國內外治沙與產業協同發展經驗，了解沙區農業技術應用實踐與長遠發展規劃。

　　報道又指，在甘肅民勤縣紅崖山水庫，馬雲詳細詢問水庫調度運行、綠洲農業灌溉、下游生態輸水等相關工作。紅崖山水庫地處兩大沙漠之間，是當地重要地表水調蓄樞紐，在守護綠洲生態方面發揮關鍵作用。

　　此行期間，馬雲還實地察看螞蟻森林西北項目落地成效。十年來，螞蟻森林匯聚數億公眾力量，帶動超7億用戶參與生態建設，在西北區域累計栽植樹木超6.19億株。
《經濟通通訊社10日專訊》

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