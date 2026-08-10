【ＦＯＣＵＳ】熱浪「空前」非「絕後」，超強尼諾偷步發威

【FOCUS】香港143年來最熱的一天，以為只是「白海豚」作怪？隨著赤道太平洋中東部的海面溫度急速攀升，在此「暖水池」效應下，下一個強颱的外圍下沉氣流或隨時刷新周日（9日）最高溫紀錄。更值留意的是，儘管NOAA（美國國家海洋及大氣管理局）預測的超強厄爾尼諾現象尚未正式揭幕，但從魚油、到航運、再到糧食，連鎖反應正接連上演。



*海面溫度急升，再現機率超八成*



面積近似13個浙江省的颱風「白海豚」，將香港置於巨大的熱穹頂之下，不單天文台昨日錄得36.9度的1884年有記錄以來最高氣溫，旺角運動場的溫度計更顯示42度。熱度「空前」，卻難言「絕後」，看看被稱為「尼諾3.4區(Nino3.4)」的赤道太平洋中東部關鍵海域的海溫距平指數，7月已升至2攝氏度，預期將在11月超過3攝氏度，且升溫速度明顯超越過去3次超強厄爾尼諾（1982-1983年、1997-1998年和2014-2016年）前夕。



NOAA據此預期，秋末冬初（10月至12月）全球再現超強厄爾尼諾現象的機率達81%。倘若只是關注暴雨、熱浪、山火的新聞，恐低估了厄爾尼諾的「回力鏢」。



*航運費用恐升，印度似囤糧備荒*



回想1997年時，黃河長達780公里的河段乾涸長達226天。如今，包括萊茵河、多瑙河在內的歐洲四大主要河流，部分河段水位已降至歷史最低水平，貨船無法滿載、核電站被迫關閉，有機構預測德國第三季GDP恐因此減少0.2%。同命相憐的還有巴拿馬運河，管理局預告因應厄爾尼諾自本月26日起，將船舶最大吃水深度降至14.63米，意味石油、液化天然氣等運輸船須減輕負載 ，恐推升運費。



另一影響則是糧食，據世界糧食計劃署(WFP)評估，今次厄爾尼諾現象或導致明年底前至少新增4900萬人陷入嚴重饑荒。而作為擁有全球最多人口的印度似正抓緊囤糧備荒，大米庫存已達創紀錄的6843萬噸（截至6月），小麥庫存也錄5年最高水平。於此同時，這個產糖大國5月還宣布暫停食糖出口到至少9月，業內人士甚至預計，如果降雨量不如預期，印度恐未來三年都無法重回糖出口市場。



*AI「烤驗」，政府反應忌慢半拍*



同樣的衝擊還威脅可可、咖啡、藍莓、魚油、棕櫚油、橡膠等，而近日智利遭遇的罕見暴雪推升銅價亦提醒，極端天氣恐嚴重拖累銅、鎳等關鍵金屬的供應。更深遠的影響直指人工智能，超強厄爾尼諾帶來的任何極端天氣，都恐令晶圓廠、數據中心缺電、缺水，重蹈三星電子位於美國德州的代工廠2021年因停電導致7.1萬片晶圓報廢，總損失高達5100億韓元的覆轍。



兵臨城下的厄爾尼諾，令全球通脹前景再添變數，對官方而言，除了利率恐被迫維持於高位 ，勞工政策、災難預警等亦需與時俱進。天文台前台長林超英最新質疑勞工處的「工作暑熱警告」形同虛設，正正暴露官方應對慢半拍。面對極端天氣愈趨頻繁，有關災難預警、工傷法例、基建韌性、脆弱社群支援等的全面檢視刻不容緩。