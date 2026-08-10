迅策(03317)與天合光能探索能源Token工廠模式，訂備忘

迅策(03317)公布，與天合光能(滬:688599)全資子公司江蘇天合算力科技簽署戰略合作備忘，雙方圍繞能源垂類大模型、數據資產化、算電協同與算力配合、及Token工廠商業化等合作，共同探索AI與能源融合下的數據基礎設施與能源Token工廠模式。



該集團指，合作包括共建能源數據基礎設施及垂類大模型能力，共同推動綠色算力服務規模化等。至於天合算力專注於綠色智算等業務。

《經濟通通訊社10日專訊》