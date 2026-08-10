東方證券(03958)建議全購上海證券，獲上海國資委原則同意交易方案

東方證券(03958)(滬:600958)公布，有關建議根據特別授權發行代價A股及支付現金購買上海證券100%股權，於上周五（7日），收到上海國資委出具的批覆函，原則同意建議交易方案。



該集團指，除上海國資委批覆，以及各賣方就建議交易已履行內部決策程序及取得內部權力機構批准外，有關正式協議生效的4項條件尚未獲達成。

《經濟通通訊社10日專訊》