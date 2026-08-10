海爾智家(06690)去年度每股紅利調高0.54%，1.2億股回購股份不參與分配

海爾智家(06690)(滬:600690)公布，2025年年度利潤分配方案調整每股份配比例，每股份配比例由每股派發現金紅利88.67分（人民幣．下同），調整為每股派發現金紅利89.151分，調高約0.54%。



該集團指，由於回購專用帳戶名下登記的回購股份約1.2億股不參與分配，參與分配A股總股數約61.3億股，而分配總額保持約82.5億元不變，故調整現金紅利金額。

《經濟通通訊社10日專訊》