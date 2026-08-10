  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

10/08/2026 07:52

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，上周五(7日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中國巨石(600176)3914.02
兆易創新(603986)2815.53
寒武紀(688256)2795.96
藥明康德(603259)2709.87
長電科技(600584)1848.78
中天科技(600522)1731.00
生益科技(600183)1711.76
瀾起科技(688008)1510.63
佰維存儲(688525)1461.46
利通電子(603629)1444.79
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)8525.21
新易盛(300502)4231.88
東山精密(002384)3447.93
寧德時代(300750)3028.88
天孚通信(300394)2189.75
滬電股份(002463)1824.36
雲南鍺業(002428)1739.65
勝宏科技(300476)1666.37
光迅科技(002281)1650.66
紫光股份(000938)1638.66

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社10日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

無人機能改變戰爭嗎？科技革命改變戰法，卻未改變戰爭本質

08/08/2026 08:42

大國博弈

說說心理話

特朗普的「12日攻勢」與拯救日圓（有片）

04/08/2026 15:33

貨幣攻略

關稅戰 | 美國擬不遲於周五徵收新關稅，銜接即將到期的臨時1...

22/07/2026 09:59

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金