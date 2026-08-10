《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，上周五(7日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中國巨石
|(600176)
|3914.02
|兆易創新
|(603986)
|2815.53
|寒武紀
|(688256)
|2795.96
|藥明康德
|(603259)
|2709.87
|長電科技
|(600584)
|1848.78
|中天科技
|(600522)
|1731.00
|生益科技
|(600183)
|1711.76
|瀾起科技
|(688008)
|1510.63
|佰維存儲
|(688525)
|1461.46
|利通電子
|(603629)
|1444.79
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|8525.21
|新易盛
|(300502)
|4231.88
|東山精密
|(002384)
|3447.93
|寧德時代
|(300750)
|3028.88
|天孚通信
|(300394)
|2189.75
|滬電股份
|(002463)
|1824.36
|雲南鍺業
|(002428)
|1739.65
|勝宏科技
|(300476)
|1666.37
|光迅科技
|(002281)
|1650.66
|紫光股份
|(000938)
|1638.66
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社10日專訊》
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