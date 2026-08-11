《Ａ股異動》中集集團A漲停，現報9.78元人民幣

中集集團A股(深:000039)現漲停，報9.78元(人民幣．下同)，升10%，最低價9.78元；成交681.68萬股，成交金額6667萬元；換手率0.3%。
中集集團H股(02039)升2.3%，報8.135港元，最高價8.135港元，最低價8.135港元；成交500股，成交金額4067.5港元。中集集團A股較H股呈38.9%溢價。
《經濟通通訊社11日專訊》
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11/08/2026 09:26
中集集團A股(深:000039)現漲停，報9.78元(人民幣．下同)，升10%，最低價9.78元；成交681.68萬股，成交金額6667萬元；換手率0.3%。
中集集團H股(02039)升2.3%，報8.135港元，最高價8.135港元，最低價8.135港元；成交500股，成交金額4067.5港元。中集集團A股較H股呈38.9%溢價。
《經濟通通訊社11日專訊》
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