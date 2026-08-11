《神州頭條》財經報章頭版摘要：人行「十五五」改革發展規劃發布

內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



以科學的思想方法推進管黨治黨

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習近平黨建思想科學回答「建設什麼樣的長期執政的馬克思主義政黨、怎樣建設長期執政的馬克思主義政黨」這一重大時代課題，既是認識論，又是方法論，蘊含著豐富的政治智慧和策略方法，彰顯了科學的思想方法這一鮮明的理論品格。



央行「十五五」改革發展規劃發布

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中國人民銀行8月10日消息，近日，中國人民銀行印發《中國人民銀行「十五五」改革發展規劃》，並配套制定出台了9份相關細分領域的行動方案。《規劃》提出，完善基礎貨幣投放機制，發揮好貨幣信貸政策工具的總量和結構功能。構建同科技創新相適應的科技金融體制，高質量建設債券市場「科技板」。



APEC倒計時100天，深圳盛情迎賓朋

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再過100天，亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議將在深圳啟幕。當下，深圳市內的主題花壇、戶外大屏、海報展板營造出濃厚的APEC氛圍，迎接各方賓朋相約深圳。





《上海證券報》



以科學的思想方法推進管黨治黨

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事必有法，然後可成。習近平黨建思想科學回答「建設什麼樣的長期執政的馬克思主義政黨、怎樣建設長期執政的馬克思主義政黨」這一重大時代課題，既是認識論，又是方法論，蘊含著豐富的政治智慧和策略方法，彰顯了科學的思想方法這一鮮明的理論品格。



人行發布「十五五」改革發展規劃，健全中國特色現代貨幣政策框架

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中國人民銀行近日印發《中國人民銀行「十五五」改革發展規劃》，並配套制定出台了9份相關細分領域的行動方案。規劃以加快建設金融強國為目標，加快完善中央銀行制度，就「十五五」時期中國人民銀行改革發展重點任務作出部署。



多重穩市信號釋放，資本市場著力強韌性、提信心

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穩市信號持續釋放，投融資兩端同向發力。從中央政治局會議到監管部門密集座談，從一攬子金融政策發布到央國企、上市公司增持行動……一套穩市場、強韌性、穩預期的「組合拳」持續發力。





《證券時報》



強化制度建設，維護金融市場平穩運行

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近日，中國人民銀行印發《中國人民銀行「十五五」改革發展規劃》（下稱《規劃》），並配套制定出台了9份相關細分領域的行動方案。《規劃》以加快建設金融強國為目標，加快完善中央銀行制度，就「十五五」時期中國人民銀行改革發展五方面重點任務作出部署。



把握三組辯證關係，推動創業板「優質創新」開花結果

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讓優質創新企業「進得來」，讓創新價值「成長快」，讓投資創新「共贏多」。深交所2026全球投資者大會上描繪的創業板新一輪改革美好願景，引發各界廣泛共鳴。



「交通+文旅」融合上新，打開內需發展新空間

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近日，三峽旅遊旗下第二艘高端省際度假游輪「長江行·極光」在湖北宜昌首航。該輪與此前已投入運行的姊妹船「長江行·攬月」，共同構成目前國內投資額最大的內河高端遊輪陣容。這一密集上新態勢，正是長江遊輪市場供給側結構性變革的縮影。

《經濟通通訊社11日專訊》