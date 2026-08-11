《神州經脈》乘用車零售降超兩成，C919首飛國際航線，滬指止五連升

A股三大指數今日（11日）漲跌不一，滬綜指收低0.82%五連升斷纜，報3934.09點，深成指也跌0.4%，創業板指升0.34%。兩市全日成交2.32萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日少2022億元或8%。有投資機構分析，市場經過連續反彈後可能面臨高位橫盤，但整體還是判斷為震盪上行。今日有色金屬板塊領跌，鈷金屬、黃金、鋰礦方向跌幅居前，商業航天全天弱勢。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7457，較上個交易日4時30分收盤價跌15點子，止兩連升，全日在6.7441至6.7475之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7900，較上個交易日跌16點子，較市場預測偏弱約400點。



*今日新聞精選*



1. 中國昨晚在海南文昌航天發射場使用長征七號改運載火箭發射中星4B衛星，據報火箭升空約85秒後在空中解體並形成巨大火球。《新華社》當晚證實了發射失利的消息，並指具體原因正在進一步分析排查。另外，據《第一財經》報道，知情人士確認，藍箭航天朱雀三號遙二運載火箭原定於今日早上的發射推遲，發射任務的核心目標是一子級垂直軟著陸回收。



2. 宇樹科技10日晚間在上交所發布公告稱，公司首次公開發行股票並在科創板上市，發行價格為人民幣150.8元/股；本次網上發行有效申購戶數為978.46萬戶，有效申購股數為536.37億股，網上發行初步中籤率為0.01206444%，最終中籤率為0.01809759%，遠低於市場估計的0.02%至0.03%，亦低於早前上市的長鑫科技0.471%的中籤率。



3. 乘聯分會發布數據顯示，2026年7月全國乘用車市場零售146.1萬輛，同比下降20.9%，環比下降8.8%；今年以來累計零售1017.3萬輛，同比下降20.3%。7月新能源乘用車市場零售95.1萬輛，同比下降3.9%，環比下降5.8%；1-7月新能源乘用車市場零售566.8萬輛，同比下降12.5%。7月乘用車出口（含整車與CKD）91.8萬輛，同比增長87.8%，環比增長4.9%；新能源乘用車出口54萬輛，同比增長147.8%，環比增長8.1%。



4. 據中國國航消息，8月12日（明日）起，國航北京首都-烏蘭巴托航線CA723/4航班將啟用國產飛機C919執飛，這是C919首次執行國際商業航班。此次執飛的機型為國航C919標準航程型，註冊號B-919X。航班時刻為：CA723北京首都-烏蘭巴托，8:45起飛，11:00到達；CA724烏蘭巴托-北京首都，12:00起飛，14:15到達（均為當地時間）。



5. 據《彭博》援引知情人士透露，美國半導體外包封裝和測試服務提供商Amkor正考慮多種方案調整中國業務，包括出售相關股權。知情人士稱，Amkor正與一家顧問機構合作，以協助籌備該業務的剝離工作並評估投資者初步興趣；還稱Amkor可能保留該業務的少數股權，該業務估值可能在10億至15億美元之間。亞洲投資機構和行業參與者可能會對上述資產感興趣。



6. 據《科創板日報》報道，淘寶閃購旗下到家餐飲項目「家宴」已於8月初在上海、杭州啟動第二輪灰度測試。目前該項目已與12個餐飲品牌展開合作，覆蓋超過20家門店。報道指，「家宴」此前已在成都、深圳進行首輪外部測試，主要面向家庭宴請、商務宴請等場景，與即時配送模式不同，需至少提前一天預約下單，由合作餐廳現製菜品，再通過定製包裝、恆溫配送等方式送達。淘寶閃購方面試圖以此探索高端餐飲品牌的到家服務模式。



7. 據山東省交通運輸廳消息，近日，美國猛獁貨機公司與山東太古飛機工程有限公司達成戰略合作，將在青島膠東國際機場建設中國首條波音777寬體客機改裝貨機生產線。根據規劃，猛獁在全球共布局9條客改貨生產線，其中美國沃斯堡5條、英國曼徹斯特2條、中國青島2條；青島首條產線預計於今年9月投產，第二條則計劃於2027年初啟用。



8. 據英國《金融時報》引述知情人士報道，希音(SHEIN)的顧問正在以低於300億美元的估值向潛在投資者推介該公司，較2022年高峰時的982億美元估值下跌約七成。知情人士透露，該公司內部設定的目標估值為300億美元。如果SHEIN以低於這一估值的水平進行IPO，可能需要在推進之前重新與現有投資者協商。另據《路透》引述知情人士透露，Shein計劃最早於下周三在香港啟動首次公開發行(IPO)。