《鍾之日記》美伊互相索賠，油股逆市走高

8月11日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國總統特朗普又揚言可讓美伊戰事升級，霍爾木茲海峽迅速重開機會渺茫，加上投資者在美國通脹數據出爐前趨審慎，美股隔晚偏軟。港股高開後不久突破兩萬六，惟很快就乏力回軟，盤中在科網股拖累下倒跌，跌幅逐步擴大。恒指全日收報25652，跌284點或1.1%，主板成交僅2109億元，為7月27日以來新低。



*滬綜指收跌0.82%，五連升斷纜*



A股三大指數今日漲跌不一，滬綜指收低0.82%五連升斷纜，報3934.09點，深成指也跌0.4%，創業板指升0.34%。兩市全日成交2.32萬億元人民幣，較上一個交易日少2022億元人民幣或8%。有投資機構分析，市場經過連續反彈後可能面臨高位橫盤，但整體還是判斷為震盪上行。



有色金屬板塊領跌，鈷金屬、黃金、鋰礦方向跌幅居前；赤峰黃金(滬:600988)及四川黃金(深:001337)均跌7.8%。投資者關注即將公布的美國通脹數據，金價小幅回落，此前曾觸及逾兩個月高位，突破4400美元。



此外，商業航天全天弱勢，中國衛星(滬:600118)跌逾8%。長征七號改運載火箭昨晚執行發射任務，於一級飛行階段發生爆炸，發射任務失利。原定今早發射的朱雀三號遙二運載火箭推遲發射。



*美伊互相索賠油價急升，中石油、中海油走高*



美伊談判再添變數。美國總統特朗普公開批評伊朗在談判中提出的戰爭賠償要求，表示將反向向伊朗索償，且已指示美方談判代表把有關要求納入未來所有談判議程。伊朗則表示，在特朗普任期結束前不會與美國談判。市場對雙方達成協議、恢復霍爾木茲海峽通航的樂觀預期迅速降溫。



談判僵局抬高國際油價。周一（10日）WTI原油期貨大漲5.26%，重返每桶82美元；布倫特原油期貨亦升5.14%，突破每桶87美元。與此同時，伊朗支持的也門胡塞武裝聲稱襲擊沙特阿拉伯Jazan煉油廠，令本已緊張的全球柴油市場承受更大壓力。



美國戰略石油儲備(SPR)亦持續下降。美國能源部數據顯示，截至8月7日當周，戰略石油儲備減少610萬桶至2.987億桶，首次跌破3億桶，並創下1983年以來最低水平，進一步加深市場對原油供應能力的憂慮。



兩大石油股隨油價上漲，中石油(00857)曾升逾3%，盤中高見9.89元，最終收升1.8%，報9.735元；中海油(00883)收漲3.6%，報24.24元；惟中石化(00386)由升轉跌0.2%，報4.31元。



國信證券在研報中指出，中東地緣局勢動盪，霍爾木茲海峽、曼德海峽航運受阻疊加里海原油管線停運，全球原油穩定供給顯著收縮；北半球正值夏季需求旺季，庫存低位放大價格彈性。該行認為，高油價環境下，上游油氣企業盈利彈性充足，具備低成本優勢的煤制烯烴、海外一體化煉化企業將顯著受益。



*MiniMax智譜憧憬「染藍」，股價走勢不一*



MiniMax(00100)早前被納入港股通，入通首日即見北水淨買入近27億元；隨後數日亦一直維持北水買入榜榜首，數日累計獲北水買入近60億元。昨日港交所宣布，MiniMax符合「香港交易所科技100指數」的快速納入機制要求，將於8月12日（周三）收市後納入指數，並於8月13日（周四）起生效。



MiniMax亦同時符合「香港交易所科技及美國科技100指數」的快速納入要求，在12日收市後納入指數、13日起生效。



分析師表示，MiniMax具多重利好因素。中長線上，市場普遍憧憬MiniMax與智譜(02513)有機會「染藍」，成為首批被納入恒生指數成分股的LLM（大語言模型）股份。今日MiniMax高開高走，全日升1.7%，收報328元。智譜則跌4.8%，收報1192元。



智譜今日宣布其AI編程產品ZCode全面升級，Goal、Subagents、Remote Control及閒時任務正式上線，推動Coding Agent從對話輔助走向複雜任務自主交付。智譜並指，為慶祝ZCode用戶數突破100萬，GLM Coding Plan全體用戶額度今日下午1時統一重置，全員額度全部回滿。



智譜介紹，在自研Z.ai Code Bench中，使用GLM-5.2搭配ZCode後，任務整體通過率較搭配Claude Code高2.39%；在檢查項通過率上，ZCode則低1.22%。ZCode的優勢更集中在需要跨文件、跨環節協作並完成最終驗收的複雜任務上。



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