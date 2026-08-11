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AH股新聞

11/08/2026 10:18

《Ａ股焦點》甘李藥業漲停，與Menarini簽減重創新藥授權協議，最高達6.6億歐元

　　老牌胰島素企業--甘李藥業(滬:603087)昨晚公告稱，公司與Menarini達成獨家許可協議，授予其在歐盟27國及英國等39個歐洲國家和地區博凡格魯肽（研發代號：GZR18）超重或肥胖適應症的上市註冊及商業化權利。Menarini將支付不可退還首付款6200萬歐元，里程碑付款累計最高可達6.64億歐元，商業化後按最高雙位數比例支付梯度特許權使用費。

　　甘李藥業現漲停，報74.47元人民幣。

　　博凡格魯肽為全球首款進入臨床後期的雙周給藥GLP-1RA製劑。Menarini集團為擁有130年歷史的國際製藥與診斷企業，總部位於意大利佛羅倫斯，業務覆蓋全球140個國家，2025年營業額達48.8億歐元，員工超過17000人。

　　甘李藥業表示，本次合作將顯著提升公司在GLP-1治療領域的國際競爭力，有助於建立歐洲市場品牌認知，對2026年度及後續經營業績產生積極影響。但同時提示，藥品研發周期長、環節多，博凡格魯肽能否順利獲批上市及商業化存在不確定性，里程碑付款及銷售提成的實際金額可能因市場環境變化而波動。
《經濟通通訊社11日專訊》

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