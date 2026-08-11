《Ａ股焦點》昆侖萬維跌逾1%，擬7.5億元出售閒徠互娛99%股權，同步籌劃H股上市

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昆侖萬維(深:300418)昨晚發布多份重要公告，涉及公司H股上市、出售資產等。昆侖萬維表示，為進一步推進國際化戰略、打造國際化資本運作平台、提高綜合競爭力，公司計劃發行H股並申請在香港聯交所主板掛牌上市。公司將選擇適當的時機和發行窗口，完成此次發行並上市。



同期，昆侖萬維還披露，公司擬將全資子公司北京昆諾贏展信息諮詢有限責任公司（以下簡稱昆諾贏展）持有的北京閒徠互娛網絡科技有限公司（以下簡稱閒徠互娛）99%的股權轉讓給北京星瀾互娛網絡科技有限責任公司（以下簡稱星瀾互娛），交易對價為7.5億元（人民幣．下同）。



昆侖萬維現跌1.17%，報43.76元。



閒徠互娛成立於2016年，是昆侖萬維旗下主要從事國內地方特色休閒棋牌遊戲研發、運營和推廣的遊戲企業。2025年，閒徠互娛營業收入為3.16億元，淨利潤7220萬元；今年一季度，閒徠互娛營業收入5812萬元，淨利潤3400萬元。



對於出售盈利能力良好的子公司的原因，昆侖萬維表示，當前，人工智能特別是AGI（通用人工智能）與AIGC（人工智能生成內容）技術正處於快速發展和產業化應用的重要階段。公司已明確將AGI與AIGC作為未來發展的核心戰略方向，並持續加大投入。



昆侖萬維此前業務覆蓋信息分發、社交、娛樂、遊戲等多個領域。近兩年，昆侖萬維重點布局AGI與AIGC業務，其商業化取得明顯進展。根據公司披露，2025年，公司實現營業總收入81.98億元，同比增長44.78%。截至2025年12月，公司的短劇和AI短劇平台業務月流水收入近3600萬美元，ARR（年度經常性收入）超4億美元。

《經濟通通訊社11日專訊》