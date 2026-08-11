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AH股新聞

11/08/2026 13:52

《Ａ股焦點》人形機器人概念震盪走強，斯菱智驅等多股漲停

　　人形機器人概念震盪走強，斯菱智驅(深:301550)、旭光電子(滬:600353)、北特科技(滬:603009)、巨輪智能(深:002031)漲停，麥捷科技(深:300319)升逾11%，科達利(深:002850)、東山精密(深:002384)漲超7%。

　　消息面上，據《彭博》引述美國市場研究機構Smart Analytics Global數據指出，2026年上半年全球人形機器人出貨量約為19100台，同比增長近三倍，中國人形機器人製造商佔全球97%以上的出貨量。其中，智元機器人首次超過宇樹科技(滬:688836)，佔市場份額榜首，上半年出貨量達8400台，佔全球出貨量的44%，而宇樹科技的出貨量為5900台，出貨量均遠超特斯拉、Figure AI等公司。

　　另外，宇樹科技科創板IPO昨（10日）正式啟動網上及網下申購，A股「人形機器人第一股」即將登場。發行價為150.80元（人民幣．下同）/股，對應市值約609.93億元，本次網上發行有效申購戶數為978.46萬戶，有效申購股數為536.37億股，網上發行初步中籤率為0.01206444%，最終中籤率為0.01809759%，遠低於市場估計的0.02%至0.03%。
《經濟通通訊社11日專訊》

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