《中國要聞》中國首條波音777客改貨產線落地青島，擬於9月投產

據山東省交通運輸廳消息，近日，美國猛獁貨機公司與山東太古飛機工程有限公司達成戰略合作，將在青島膠東國際機場建設中國首條波音777寬體客機改裝貨機生產線。



根據規劃，猛獁在全球共布局9條客改貨生產線，其中美國沃斯堡5條、英國曼徹斯特2條、中國青島2條；青島首條產線預計於今年9月投產，第二條則計劃於2027年初啟用。

《經濟通通訊社11日專訊》