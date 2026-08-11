《央行動態》人行推出十五五發展規劃，構建穩健貨幣政策體系

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人民銀行公布，近日印發《中國人民銀行「十五五」改革發展規劃》，並配套制定出台相關領域行動方案，以加快建設金融強國為目標，加快完善中央銀行制度作出部署。當中人行提出，構建科學穩健的貨幣政策體系，和覆蓋全面的宏觀審慎管理體系。完善基礎貨幣投放機制，並發揮貨幣信貸政策工具的總量和結構功能，健全市場化利率形成、調控和傳導機制。



當局將發揮市場在匯率形成中的決定性作用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。完善宏觀審慎管理體系，拓展中央銀行宏觀審慎和金融穩定功能，拓展宏觀審慎管理覆蓋範圍，豐富宏觀審慎管理工具，建立宏觀審慎監測評估機制，加強金融穩定保障體系建設，穩妥化解重點領域金融風險。



*將加快建設上海國際金融中心，推進人民幣國際化*



服務實體經濟方面，人行表示會健全精準有力支持重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融政策體系。構建同科技創新相適應的科技金融體制，高質量建設債券市場「科技板」，提升金融支持綠色發展與低碳轉型質效，持續完善普惠金融體系，健全養老金融體系，加快推進數字金融，強化金融支持提振和擴大消費。



至於對外開放，人行表示將加快建設上海國際金融中心，鞏固提升香港國際金融中心地位。推進人民幣國際化，拓展人民幣在國際貿易和投融資中的使用。深化金融市場雙向開放，加強金融基礎設施跨境互聯互通。推進人民幣離岸市場發展，並完善多層次、廣覆蓋的人民幣跨境支付體系。

《經濟通通訊社11日專訊》