傳台積電因內存缺貨積壓蘋果10億美元訂單，郭明錤：蘋果下調出貨計劃不代表產品積壓

在蘋果新款iPhone手機即將發布之際，近日有傳聞稱，因DRAM內存供應緊張，台積電為蘋果生產的A20 Pro處理器（採用2nm/N2製程）無法完成最終封裝。該批芯片價值約10億美元，只能暫時積壓在台積電廠內，等待存儲芯片到貨才能進行後續工序。這款芯片將用於今年秋季發布的iPhone 18系列。



天風國際證券知名分析師郭明錤今日在社交平台發文，否認這一說法，指蘋果今年確實因內存短缺而下調了部分硬件出貨計劃，但這並不意味著供應鏈出現了「先產後等料」的被動局面。他解釋稱，蘋果的供應鏈管理遵循嚴格的「以料定產」原則--通常至少提前3個月，根據屆時預計能夠獲得的內存供應量來規劃台積電的處理器生產節奏，而非指令台積電提前大量生產處理器在製品（半成品晶圓）。



他同時指出，這並不代表台積電完全不會提前生產並形成一定規模的半成品庫存。但核心邏輯在於：如果當前供應瓶頸並不在台積電一方，那麼提前大量生產半成品對蘋果並無實際益處，蘋果也沒有充分理由為此額外支付成本。



*不能簡單將台積電2nm相關庫存全部歸因於蘋果*



此前，相關傳聞還將台積電第二季度庫存天數增加，與「蘋果2nm處理器積壓」直接掛勾。台積電第二季度財報顯示，公司庫存周轉天數達到87天，高於第一季度的80天以及去年同期的76天；同期，2nm製程已貢獻約3%的晶圓銷售收入。



不過，郭明錤認為，不能因此直接判斷增加的庫存來自蘋果2nm處理器半成品。首先，台積電過去在每一代全新先進製程（如3nm、5nm）進入初期量產爬坡階段時，庫存天數通常都會有所增加，這屬於正常的技術與產能準備周期，並非今年2nm製程量產才出現的特殊情況。其次，台積電財報中所定義的「庫存」口徑較為寬泛，並不只有處理器在製品，還包括製成品、原材料、物料以及備品等多個項目。第三，今年採用台積電2nm製程的客戶並非只有蘋果，還包括AMD、聯發科等IC設計大廠，其備貨需求同樣反映在台積電的整體庫存水位中，因此不能簡單將2nm相關庫存全部歸因於蘋果。



據外媒此前報道，蘋果公司近期開始在其iPhone和MacBook等產品線中，測試使用長鑫存儲的存儲芯片，以緩解因人工智能熱潮引發的內存短缺問題。知情人士稱，蘋果已與長鑫存儲進行過相關零部件供應的初步洽談，目標是在中國銷售的部分設備中使用這些芯片。

《經濟通通訊社11日專訊》