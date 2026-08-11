《行業數據》乘聯分會：7月乘用車零售同比降近21%，新能源車零售環比降近6%

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乘聯分會發布數據顯示，2026年7月全國乘用車市場零售146.1萬輛，同比下降20.9%，環比下降8.8%；今年以來累計零售1017.3萬輛，同比下降20.3%。



7月新能源乘用車市場零售95.1萬輛，同比下降3.9%，環比下降5.8%；1-7月新能源乘用車市場零售566.8萬輛，同比下降12.5%。7月常規燃油乘用車零售51萬輛，同比下降41%，環比下降14.2%；其中普通混合動力車型同比僅下降4%，環比下降5%。



*7月乘用車出口同比增近九成，新能車出口增近1.5倍*



7月乘用車出口（含整車與CKD）91.8萬輛，同比增長87.8%，環比增長4.9%，佔乘用車廠商銷量41%（上月37%，2025年同期21%）。7月新能源乘用車出口54萬輛，同比增長147.8%，環比增長8.1%，佔出口總量的58.8%，較去年同期增加14個百分點。7月自主品牌出口達到77.5萬輛，同比增長87%；合資與豪華品牌出口14.3萬輛，同比增長108%。



*乘聯分會：展望8月車市「總量弱修復」*



乘聯分會展望，2026年8月乘用車市場整體呈現「總量弱修復、結構強分化」的運行態勢，21個產銷工作日疊加高溫淡季，終端市場回暖節奏平緩，多重宏觀與行業因素交織塑造了市場格局。受霍爾木茲海峽通航受阻影響，7月國際油價震盪上行，國內成品油價格兩輪累計上調近985元人民幣/噸，大幅抬升燃油車用車、養車成本，持續壓制用戶燃油車購買意願，傳統燃油車需求持續走弱，也成為新能源車逆勢走強的核心外部利好，持續拓寬新能源車型的國內和海外市場增長空間。

《經濟通通訊社11日專訊》