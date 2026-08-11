  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

11/08/2026 16:24

《行業數據》乘聯分會：7月乘用車零售同比降近21%，新能源車零售環比降近6%

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2026年7月乘用車零售146.1萬輛，同比降20.9%
▷ 新能源車零售95.1萬輛，同比降3.9%，環比降5.8%
▷ 乘用車出口91.8萬輛，同比增87.8%；新能源車出口54萬輛，同比增147.8%

　　乘聯分會發布數據顯示，2026年7月全國乘用車市場零售146.1萬輛，同比下降20.9%，環比下降8.8%；今年以來累計零售1017.3萬輛，同比下降20.3%。

　　7月新能源乘用車市場零售95.1萬輛，同比下降3.9%，環比下降5.8%；1-7月新能源乘用車市場零售566.8萬輛，同比下降12.5%。7月常規燃油乘用車零售51萬輛，同比下降41%，環比下降14.2%；其中普通混合動力車型同比僅下降4%，環比下降5%。

*7月乘用車出口同比增近九成，新能車出口增近1.5倍*

　　7月乘用車出口（含整車與CKD）91.8萬輛，同比增長87.8%，環比增長4.9%，佔乘用車廠商銷量41%（上月37%，2025年同期21%）。7月新能源乘用車出口54萬輛，同比增長147.8%，環比增長8.1%，佔出口總量的58.8%，較去年同期增加14個百分點。7月自主品牌出口達到77.5萬輛，同比增長87%；合資與豪華品牌出口14.3萬輛，同比增長108%。

*乘聯分會：展望8月車市「總量弱修復」*

　　乘聯分會展望，2026年8月乘用車市場整體呈現「總量弱修復、結構強分化」的運行態勢，21個產銷工作日疊加高溫淡季，終端市場回暖節奏平緩，多重宏觀與行業因素交織塑造了市場格局。受霍爾木茲海峽通航受阻影響，7月國際油價震盪上行，國內成品油價格兩輪累計上調近985元人民幣/噸，大幅抬升燃油車用車、養車成本，持續壓制用戶燃油車購買意願，傳統燃油車需求持續走弱，也成為新能源車逆勢走強的核心外部利好，持續拓寬新能源車型的國內和海外市場增長空間。
《經濟通通訊社11日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

定期存款 | 一周高息合集，華僑銀行12個月港元定存年息高達...

09/08/2026 10:55

貨幣攻略

伊朗為何敢不向美國妥協？真正要打的不是戰場，而是美國選舉

07/08/2026 12:03

中東戰火

關稅戰 | 美國擬不遲於周五徵收新關稅，銜接即將到期的臨時1...

22/07/2026 09:59

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金