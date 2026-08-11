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AH股新聞

11/08/2026 09:29

《Ａ股行情》滬綜指低開0.4%，人行十五五規劃，重申強化金融支持和擴大消費

　　滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.4%，報3950.71點，深成指低開0.35%，創業板指低開0.09%；煤炭、石油等資源股造好，航天航空股走低。

　　人行近日印發「十五五」改革發展規劃，要求構建科學穩健的貨幣政策體系，完善基礎貨幣投放機制和宏觀審慎管理體系，建設債券市場「科技板」，提升金融支持綠色發展與低碳轉型質效，持續完善普惠金融體系，強化金融支持提振和擴大消費，並推進人民幣國際化。人行表示將加快建設上海國際金融中心，鞏固提升香港國際金融中心地位。

　　另外，人行公布，根據公開市場業務一級交易商的需求，今日七天期逆回購操作量為零。這是繼今年6月3日及4日後，七天期逆回購操作量時隔兩個多月再次掛零。公開市場今日有465億元人民幣逆回購到期，即今日淨回籠465億元人民幣。

　　中國昨日（10日）晚上在海南文昌航天發射場，使用長征七號A運載火箭執行發射任務，火箭點火升空後約85秒，於一級飛行階段發生爆炸，發射任務宣告失敗。今次是該型號火箭繼2020年3月首飛失敗後的第二次失利。此前，長征七號A已連續成功執行超過10次高軌道衛星發射任務。航空板塊受衝擊，開盤集體走頹。
《經濟通通訊社11日專訊》

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