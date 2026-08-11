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11/08/2026 09:29

《Ｂ股行情》上證B股指數低開0.1%，深證B平開

　　上證B股指數低開不足0.1%，報282.35點。深證B股指數低開不足0.1%，報1172.73點。
《經濟通通訊社11日專訊》

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