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AH股新聞

11/08/2026 15:06

《Ａ股行情》滬綜指收跌0.82%，五連升斷纜，有色金屬跌幅居前

　　A股三大指數今日漲跌不一，滬綜指收低0.82%五連升斷纜，報3934.09點，深成指也跌0.4%，創業板指升0.34%。兩市全日成交2.32萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日少2022億元或8%。有投資機構分析，市場經過連續反彈後可能面臨高位橫盤，但整體還是判斷為震盪上行。　

　　有色金屬板塊領跌，鈷金屬、黃金、鋰礦方向跌幅居前；赤峰黃金(滬:600988)及四川黃金(深:001337)均跌7.8%。投資者關注即將公布的美國通脹數據，金價小幅回落，此前曾觸及逾兩個月高位，突破4400美元。

　　此外，商業航天全天弱勢，中國衛星(滬:600118)跌逾8%。長征七號改運載火箭昨晚執行發射任務，於一級飛行階段發生爆炸，發射任務失利。原定今早發射的朱雀三號遙二運載火箭推遲發射。

　　投資者並關注地緣政治局勢。美國總統特朗普周一（10日）要求伊朗就其所稱在戰爭、襲擊和抗議活動中造成的人員死亡支付賠償，此舉可能會使重開霍爾木茲海峽的努力變得更加複雜。滬深海運股走弱，招商輪船(滬:601872)挫9.4%，中遠海能(滬:600026)跌7.7%。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004663.79-0.81　
上證指數3934.09-0.8210667.40
深證成指14259.44-0.4012542.50
創業板指3549.16+0.34　
科創501709.50-1.63　
B股指數282.10-0.141.07
深證B指1170.61-0.220.39

《經濟通通訊社11日專訊》

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