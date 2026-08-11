《Ａ股焦點》江波龍漲超6%，上半年淨利增逾715倍，擬斥至少4億回購股份

江波龍(深:301308)10日晚間發布2026年半年報，公司上半年實現營業收入240.88億元（人民幣．下同），同比增長136.26%；歸屬於上市公司股東的淨利潤105.77億元，同比增長71528.66%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤100.47億元，同比增長31096.33%。



分季度來看，公司第一季度淨利潤為38.62億元，第二季度淨利潤為67.15億元，第二季度淨利潤環比增長73%。



公司表示，業績增長主要受惠於主控芯片在中高端存儲產品的深度應用，截至報告發布日，公司自主設計主控芯片累計產量逾2.8億顆，採用5納米製程的UFS 4.1主控芯片已與多家核心晶圓原廠合作並量產出貨。報告期內，企業級存儲業務收入達到21.4億元，同比增長208.8%。公司持續拓展AI服務器、數據中心領域的存儲業務布局，企業級存儲產品已進入部分頭部互聯網企業、服務器廠商的供應鏈體系中。



江波龍同日披露股份回購計劃，公司計劃使用自有資金或自籌資金以集中競價交易方式回購股份，資金總額不低於4億元且不超過8億元，回購價格不超過735元/股。回購股份將用於股權激勵或員工持股計劃，實施期限為董事會審議通過之日起12個月內。



受消息提振，江波龍今日低開高走，現揚6.64%，報439.91元。

《經濟通通訊社11日專訊》