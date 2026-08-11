《Ａ股焦點》芯聯集成揚逾7%，上半年淨利潤2.78億元同比扭虧

芯聯集成(滬:688469)8月10日披露半年報，2026年上半年，公司實現營業收入45.62億元（人民幣．下同），同比增長30.53%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為2.78億元，上年同期虧損1.7億元；扣非淨利潤虧損6512.96萬元，上年同期虧損5.36億元；經營活動產生的現金流量淨額為12.69億元，同比增長29.31%。



對於2026年上半年業績扭虧的原因，芯聯集成表示，業績改善受惠於產品結構升級、高附加值產品拓展、成熟產線維持高產能利用率，以及供應鏈管控和精益生產等降本增效措施。上半年公司晶圓產量148萬片（折合8英寸），同比增長28.86%；折舊攤銷佔營業收入比重下降至41.13%，同比下降13.84個百分點；公司產品整體盈利能力顯著提升。



同時，芯聯集成還表示，公司積極布局「AI in All」策略，將人工智能作為驅動業務增長與組織進化的核心引擎。分板塊來看，2026年上半年，芯聯集成AI（人工智能）業務板塊營收同比增長84.31%，車載業務板塊營收同比增長3.53%，高端消費電子板塊營收同比增長31.76%，工控業務板塊營收同比增長21.29%。



受業績表現提振，芯聯集成今日高開高走，現揚7.78%，報9.14元。

《經濟通通訊社11日專訊》