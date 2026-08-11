《中國要聞》藍箭航天朱雀三號遙二火箭據報推遲發射，原試驗垂直軟著陸回收

據《第一財經》報道，知情人士確認，藍箭航天朱雀三號遙二運載火箭原定於今日早上的發射推遲。



此前通告顯示，酒泉衛星發射中心相關空域的臨時管制時段為北京時間2026年8月11日7時40分至8時27分，一子級將在距離發射場約390公里的甘肅民勤陸地回收場實施垂直著陸。



《每日經濟新聞》指，這次發射任務的核心目標是一子級垂直軟著陸回收。若試驗成功，將誕生中國民營商業航天首款實現軌道級一子級陸地回收的液體運載火箭，為可重複使用技術的商業化落地補上關鍵一塊拼圖。



報道提到，去年12月3日的朱雀三號遙一首飛任務中，火箭二級成功將載荷送入預定軌道，一子級則在最後著陸階段因發動機點火時序延遲引發尾艙異常燃燒，未能完整軟著陸。針對首飛暴露的問題，藍箭航天在八個月的迭代周期內完成了三項核心改進，包括升級發動機、優化尾艙熱防護結構等。



內地昨晚剛經歷了一次火箭發射任務失利，據報火箭點火升空後約85秒，於一級飛行階段發生爆炸。《新華社》證實，昨晚8時02分，海南文昌航天發射場使用長征七號改運載火箭發射中星4B衛星，火箭飛行異常，發射任務失利，具體原因正在進一步分析排查。



長征七號改火箭是中國航天科技集團在長七平台上升級打造的中型高軌液推火箭。

《經濟通通訊社11日專訊》