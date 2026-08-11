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11/08/2026 15:58

【ＡＩ】深度求索據報已註冊「DeepSeek Harness團隊」公眾號，料主攻代碼智能體產品

　　據《IT之家》報道，北京深度求索人工智能基礎技術研究有限公司現已註冊微信公眾號「DeepSeek Harness 團隊」，該帳號目前暫未有發文。

　　內地科技產業智庫與創業服務平台「甲子光年」曾於今年5月引述DeepSeek相關知情人士指，DeepSeek已於內部組建全新Harness團隊，主攻代碼智能體產品，內部對標Anthropic的Claude Code。報道還提到，DeepSeek資深研究員陳德里在社交媒體證實了此事，稱新成立的Harness團隊將專注Harness方向的產品研發與技術研究，「簡單來說就是對標Claude Code，做　DeepSeek Code Harness」。

　　當時DeepSeek還發布了相關招聘廣告：Harness產品經理和Harness研發工程師，工作地點均為北京。崗位描述中，一個核心公式被放在最顯眼的位置：Model + Harness = Agent。相關介紹還稱，「我們正在把DeepSeek的前沿模型能力，轉化為領先的Agent產品。這其中除模型本身以外的所有工作，都屬於Harness的範疇」。
《經濟通通訊社11日專訊》

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