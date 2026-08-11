《神州金融》湖北、廣東等地多家中小銀行逆勢上調存款利率，加幅高達33個基點

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據《證券時報》報道，8月以來，湖北、廣東等地多家中小銀行相繼上調存款利率，上調幅度介乎10-33個基點。報道指，在宏觀市場利率整體下行、銀行業持續壓降負債成本的背景下，多數中小銀行都下調了存款利率，上述銀行「反其道而行之」的做法引發市場關注。報道引述業內人士稱，此舉明顯屬階段性攬儲，不代表行業整體利率走勢出現拐點，且與近期部分國有大行集體重啟五年期大額存單並無直接關聯。



其中，湖北監利農商銀行自8月8日起，將特色存款產品「福滿盈（5萬）」和「福滿存（20萬）」各期限的年化利率上調15-25個基點不等，當中「福滿存（20萬）」調整後的一年、二年、三年期年化利率分別為1.30%、1.40%、1.75%。廣東五華惠民村鎮銀行則自8月5日起調整人民幣存款利率，調整後的對私整存整取存款一年、二年、三年、五年期年化利率分別為1.30%、1.28%、1.58%、1.30%，上調幅度介乎11-33個基點。



*分析指此類操作犧牲利潤換取流動性，難以持續*



郵儲銀行研究員婁飛鵬認為，當前中小銀行針對存款利率的舉措出現分化，是不同銀行基於自身的資產負債結構、經營和競爭策略的差異化、市場化選擇，「下調存款利率主要是響應市場利率定價自律機制，壓降負債成本、穩定淨息差，上調存款利率則是為了穩定負債，通過階段性上調利率以留住到期存量存款」。



招聯首席經濟學家、上海金融與發展實驗室執行主任董希淼則認為，這種逆勢上調的舉措，是以犧牲一定利潤為代價來換取流動性。在存款利率整體下行大勢未變、淨息差進一步被擠壓的現實約束下，此類操作往往難以持續。董希淼並指，這種逆勢而行的情況與大行重啟五年期大額存單無直接關係，根本原因在於中小銀行自身的經營困境--負債來源有限、客戶黏性不足、產品和服務選擇空間小，在與大行競爭時缺乏有效抓手，只能被動採取「讓利穩存」的策略來守住負債基本盤。

《經濟通通訊社11日專訊》